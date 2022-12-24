. ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек
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ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек

ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек
В доме престарелых в Кемерово произошел страшный пожар. СМИ сообщили о трагедии, произошедшей в Кемерово. Пожар в местном доме престарелых унес жизни многих… Буквально несколько сегодня в Сети появилась информация, что в кемеровском доме престарелых на Таврической улице случился пожар. Информацию подтвердили экстренные службы. Жертвами трагедии стали 20 человек. 6 людей пострадало, 2 из них в тяжелом состоянии, что подтвердили в МЧС. Все были постояльцами организации. В доме проживало 26 человек. Отмечается, что пожар потушен. Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи. Дом престарелых был нелегальным, правоохранители устанавливают личность владельца. Один из постояльцев дома рассказал о том, что произошло. «Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели», — отметил житель. Владельцем дома милосердия является пастор Андрей Смирнов. В приюте нуждающимся предоставлялась кровать и трехразовое питание. За это пожилые люди трудились на мужчину: мололи и фасовали по мешкам корма для животных, а также продавали в его магазине. Этой ночью в доме престарелых должны были подключать второй котел отопления. Прокуратура Кемеровской области начала проверку и возбудила уголовное дело, сообщает «ТАСС».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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