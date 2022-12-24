. Что ожидает человечество во время смены эпохи Плутона и Сатурна в 2023 году
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Что ожидает человечество во время смены эпохи Плутона и Сатурна в 2023 году

Что ожидает человечество во время смены эпохи Плутона и Сатурна в 2023 году

Такое явление, как смена эпохи Плутона и Сатурна, считается достаточно редким, так как из-за своей дальности от Солнечной системы и Земли, они не меняют его по несколько раз в год, как другие планеты. Однако в 2023 произойдет сразу несколько подобных событий, которые знаменуют собой начало новой эпохи для всего человечества. Следовательно, стоит быть готовыми к большим переменам.

Что ждет нас в ближайшем будущем из-за смены эпохи Сатурна и Плутона в 2023 году

Планета Сатурн меняет свое положение в созвездии один раз в два с половиной года. 7 марта 2023 года планета окажется в зодиакальном созвездии Рыбы. Это означает, что ближайшие несколько лет будет много важных событий в жизни каждого человека. Они могут плавно подвести нас к переходу Сатурна в Знак Овна в 2025 году. Это означает, что многим придется научиться принимать важные решения в жизни.


Планета укажет на негативные привычки, от которых следует избавиться. Вы сами сможете понять, когда пришло время что-то менять. Если же ослушаться указаний Сатурна, то это может привести к полосе неудач.

Плутон, который считается самой удаленной от Солнечной системы планетой, окажется в зодиакальном созвездии Водолея. Он пробудет в таком положении до 2043 года. Это приведет к кардинальным переменам в жизни каждого человека. Начало новой эпохи выпадает на 23 марта 2023 года.

В последующие 20 лет человечество станет мудрее и сильнее, чем было. Наша Земля очистится от всего ненужного, что накопилось за последние десятилетия. Чтобы быть готовыми к неизбежным переменам, нам придется взглянуть своим страхам в лицо.

Какие глобальные изменения могут произойти в период смены эпохи Плутона и Сатурна

Что касается планеты Плутона, то последний раз она была в созвездии Водолея около 250 лет назад (с 1774 по 1794 годы). Несмотря на то, что в тот период были войны, произошло и много хорошего. Например, Америка смогла побороть свою независимость и начала развиваться, как одно из самых могущественных государств в мире.


Другими словами, те трудности, с которыми в ближайшие двадцать лет столкнется Россия, станут полезными для страны в будущем. Они будут началом чего-то нового и важного. Не исключено, что ученым все-таки удастся отыскать лекарство от рака или же будет решена проблема глобального потепления. В любом случае позитивные перемены неизбежны.

# Общество
По материалам: rsute

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