. Что полагается сотруднику, если на работе его ударила молния или укусил паук
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Что полагается сотруднику, если на работе его ударила молния или укусил паук

Что полагается сотруднику, если на работе его ударила молния или укусил паук
Травмы такого рода тоже считаются производственными

Несчастные случаи место не выбирают, так что получить опасные для здоровья и жизни повреждения люди могут в том числе во время рабочего дня. Тогда они имеют право на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. А получить врачебную помощь они смогут в любой российской клинике, а не только в медучреждении, подведомственном Фонду соцстрахования, как сейчас. Такие нововведения содержатся в проекте правительственного постановления, опубликованном на портале правовой информации.

Куда врач направит, там и реабилитируют

Авторы документа предлагают оплачивать россиянам с полисом ОМС расходы на медицинскую реабилитацию после оказания им медицинской помощи не только в клиниках, подведомственных страховым компаниям, но и в других медицинских организациях.

Кроме того, в проекте постановления сказано, что «закрепляется право застрахованного лица на выбор медицинской организации с учетом рекомендаций лечащего врача». А то, как будет проходить реабилитационная программа, утвердит Минздрав по согласованию с Минтрудом.

При этом подведомственные страховщику больницы проведут реабилитацию пациенту с производственной травмой в соответствии с госзаданием, а вот иные — на основании договора между ними и страховой компанией об оплате расходов на оказание подобной услуги.

«Такое новшество даст больше возможностей для наших граждан, они смогут выбирать ту клинику, где будут лечиться или реабилитироваться», — отметил в своем комментарии «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также он добавил, что такие изменения помогут увеличить здоровую конкуренцию между медицинскими организациями, чтобы потребитель в итоге получил качественную медицинскую помощь.


Боль от труда

Производственными считаются самые разнообразные травмы, которые люди получили при выполнении своих трудовых обязанностей, в том числе в командировке, оставаясь на работе сверхурочно или работая в выходные дни. В этом же списке обеденный перерыв, а также дорога на работу или с работы.

Так что, если именно в вышеописанных ситуациях с человеком приключился тепловой удар, ожог, обморожение или отравление, его ударило электрическим током или молнией, поразило излучением или изувечило взрывной волной, он попал в аварию или стал жертвой стихийного бедствия, и даже если на него напали животные или укусили насекомые и паукообразные — все это признают производственной травмой.


Выплаты в помощь

Если человек, у кого есть полис ОМС, пострадал во время или из-за работы, ему положена единовременная страховая выплата, ежемесячная страховая выплата, а также оплата дополнительных расходов на лечение и реабилитацию.

А еще — высчитать степень виновности в процентах. Результат подсчетов должен быть отражен в справке о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, которая понадобится для получения единовременной страховой выплаты. Сумму определят в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

Такие же документы будут нужны и для начисления ежемесячной страховой выплаты. Эта сумма составит определенный процент от средней заработной платы в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

А если после лечения придется еще пройти реабилитацию, на что потребуются дополнительные расходы, то их тоже могут компенсировать. Оплатят расходы на лекарства или процедуры, которые назначил врач и подтвердила врачебная комиссия.

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По материалам: pnp.ru

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