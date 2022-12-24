. Что полагается сотруднику, если на работе его ударила молния или укусил паук

Травмы такого рода тоже считаются производственными

Несчастные случаи место не выбирают, так что получить опасные для здоровья и жизни повреждения люди могут в том числе во время рабочего дня. Тогда они имеют право на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. А получить врачебную помощь они смогут в любой российской клинике, а не только в медучреждении, подведомственном Фонду соцстрахования, как сейчас. Такие нововведения содержатся в проекте правительственного постановления, опубликованном на портале правовой информации.

Куда врач направит, там и реабилитируют

Авторы документа предлагают оплачивать россиянам с полисом ОМС расходы на медицинскую реабилитацию после оказания им медицинской помощи не только в клиниках, подведомственных страховым компаниям, но и в других медицинских организациях.

Кроме того, в проекте постановления сказано, что «закрепляется право застрахованного лица на выбор медицинской организации с учетом рекомендаций лечащего врача». А то, как будет проходить реабилитационная программа, утвердит Минздрав по согласованию с Минтрудом.

При этом подведомственные страховщику больницы проведут реабилитацию пациенту с производственной травмой в соответствии с госзаданием, а вот иные — на основании договора между ними и страховой компанией об оплате расходов на оказание подобной услуги.

«Такое новшество даст больше возможностей для наших граждан, они смогут выбирать ту клинику, где будут лечиться или реабилитироваться», — отметил в своем комментарии «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также он добавил, что такие изменения помогут увеличить здоровую конкуренцию между медицинскими организациями, чтобы потребитель в итоге получил качественную медицинскую помощь.





Боль от труда

Производственными считаются самые разнообразные травмы, которые люди получили при выполнении своих трудовых обязанностей, в том числе в командировке, оставаясь на работе сверхурочно или работая в выходные дни. В этом же списке обеденный перерыв, а также дорога на работу или с работы.

Так что, если именно в вышеописанных ситуациях с человеком приключился тепловой удар, ожог, обморожение или отравление, его ударило электрическим током или молнией, поразило излучением или изувечило взрывной волной, он попал в аварию или стал жертвой стихийного бедствия, и даже если на него напали животные или укусили насекомые и паукообразные — все это признают производственной травмой.





Выплаты в помощь

Если человек, у кого есть полис ОМС, пострадал во время или из-за работы, ему положена единовременная страховая выплата, ежемесячная страховая выплата, а также оплата дополнительных расходов на лечение и реабилитацию.

А еще — высчитать степень виновности в процентах. Результат подсчетов должен быть отражен в справке о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, которая понадобится для получения единовременной страховой выплаты. Сумму определят в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

Такие же документы будут нужны и для начисления ежемесячной страховой выплаты. Эта сумма составит определенный процент от средней заработной платы в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

А если после лечения придется еще пройти реабилитацию, на что потребуются дополнительные расходы, то их тоже могут компенсировать. Оплатят расходы на лекарства или процедуры, которые назначил врач и подтвердила врачебная комиссия.