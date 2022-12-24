. Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео
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Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео

Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео


Завершающийся 2022 год для подразделения Xbox не стал богатым на крупные игровые релизы от внутренних студий, несмотря на обещания Microsoft выпустить пару действительно больших проектов. Из релизов издательства Xbox Game Studios в 2023 году можно вспомнить As Dusk Falls, Grounded и Pentiment, но этого явно недостаточно игрокам, и они ждут большего на Xbox Series X | S.

Журналисты портала IGN опубликовали видео, в котором показали, что стоит ждать игрокам с Xbox Series X | S в 2023 году. В ролике перечислены и показаны основные релизы для Xbox на будущий год, при этом не только крупные AAA-проекты, вроде Starfield, Redfall, Minecraft Legends и Forza Motorsport, но и ожидаемые инди-игры, плюс потенциальные приобретения от сделки с Activision Blizzard, которую Microsoft все еще рассчитывает закрыть в 2023 году.


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Напомним, уже известно более чем о 40 играх, которые добавят в Game Pass в 2023 году сразу после релиза.

Список крупных игровых релизов, запланированных на Xbox в 2023 году
# Технологии
По материалам: newxboxone

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