. Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России

Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России

Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил РоссииДепутат Хамитов заявил, что опыт киберспортсменов может быть использован в ВС РФСюжетМинобороны:

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил полезность киберспорта для Вооруженных сил России (ВС РФ). Его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ. Он отметил, что в будущем использование беспилотников в ходе боевых задач будет расширяться. Поэтому комплексная подготовка таких специалистов крайне важна.

Хамитов рассказал, что депутаты обратились к министру обороны Сергею Шойгу и предложили обсудить накопленный членами рабочей группы опыт, а также определить применение этого опыта «для реализации целей Вооруженных сил России». По его словам, Минобороны оперативно откликнулось на предложение.

Ранее Амир Хамитов заявил, что в России планируется создание киберспортивных рот для альтернативной службы в армии. По его словам, в Госдуме намерены проработать меры государственной поддержки для киберспортсменов, в число которых входят льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, а также создание киберспортивных рот.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России
Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России
Оставить печали в уходящем году: 5 способов отпустить прошлое накануне Нового года 2023
Оставить печали в уходящем году: 5 способов отпустить прошлое
Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter
Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter
Эксперт: Будущее России неразрывно связано с молодёжью, и битва за её умы носит стратегический характер
Эксперт: Будущее России неразрывно связано с молодёжью, и битва за её
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Иран заявил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки
Иран заявил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки
Христианский мир 24 декабря 2022 года чтит память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника
Христианский мир 24 декабря 2022 года чтит память преподобного
Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег

Топ на сегодня

Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Под школу искусств в Михайловке Черемховского района отремонтируют здание к 2025 году
Под школу искусств в Михайловке Черемховского района отремонтируют
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы

Еще по теме

Депутат Госдумы Хамитов передал интернату массажеры для реабилитации детей с инвалидностью
Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
Базы «Хмеймим» и «Тартус» дали серьезный опыт для дальнейшей подготовки войск РФ — Шойгу
Депутат Госдумы подарил спортплощадку жителям Подмосковья