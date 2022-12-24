. Диета Аллы Довлатовой может быть опасна

Ведущая и актриса Алла Довлатова решила похудеть. Когда Алла Довлатова за год поправилась на 4 килограмма, то решила взяться за себя всерьез. Радиоведущая отправилась к специалисту, который прописал ей безуглеводную диету. И в результате всего за три недели она скинула целых 7 килограммов. Теперь Довлатова не упускает шансов похвастаться своей фигурой, и часто делится фотографиями в мини и даже в купальниках. И ее можно понять: в 48 лет постройневшая Алла выглядит куда моложе. Только вот многочисленным подписчикам все-таки не стоит следовать ее примеру. Как считают эксперты, подобная диета может привести к развитию камней в почках, нервным срывам и прочим тяжелым осложнениям.«Она действительно может похудеть за три недели на семь килограмм. То есть, типа кето диета, безуглеводная. Но она приводит к периодическим диетическим срывам. Потому что резкий отказ от углеводов… Всем, у кого есть нарушение пищевого поведения с компульсивным перееданием — это противопоказано. У кого сахарный диабет, им нельзя отказываться от углеводов, потому что у них будут резкие гипогликемии и спады настроения и, как следствие, опять срывы», — объяснила в беседе с 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. При такой диете идет налегание на избыточное количество жиров, что многим может навредить. Например, страдающим от проблем с печенью и поджелудочной железой. Преобладание белков в организме у этих людей приводит к повышению уровня мочевой кислоты, образованию камней в почках и развитию подагрического артрита. Дианова объяснила, что если не посоветоваться со специалистом и сесть на подобную диету, то это может окончиться очень плохо. Например, если образуются камни в почках, то ограничивать себя в питании придется всю оставшуюся жизнь и эта история уже будет совсем не о похудении.