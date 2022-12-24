. Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диета Аллы Довлатовой может быть опасна

Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Ведущая и актриса Алла Довлатова решила похудеть. Когда Алла Довлатова за год поправилась на 4 килограмма, то решила взяться за себя всерьез. Радиоведущая отправилась к специалисту, который прописал ей безуглеводную диету. И в результате всего за три недели она скинула целых 7 килограммов. Теперь Довлатова не упускает шансов похвастаться своей фигурой, и часто делится фотографиями в мини и даже в купальниках. И ее можно понять: в 48 лет постройневшая Алла выглядит куда моложе. Только вот многочисленным подписчикам все-таки не стоит следовать ее примеру. Как считают эксперты, подобная диета может привести к развитию камней в почках, нервным срывам и прочим тяжелым осложнениям.
«Она действительно может похудеть за три недели на семь килограмм. То есть, типа кето диета, безуглеводная. Но она приводит к периодическим диетическим срывам. Потому что резкий отказ от углеводов… Всем, у кого есть нарушение пищевого поведения с компульсивным перееданием — это противопоказано. У кого сахарный диабет, им нельзя отказываться от углеводов, потому что у них будут резкие гипогликемии и спады настроения и, как следствие, опять срывы», — объяснила в беседе с 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. При такой диете идет налегание на избыточное количество жиров, что многим может навредить. Например, страдающим от проблем с печенью и поджелудочной железой. Преобладание белков в организме у этих людей приводит к повышению уровня мочевой кислоты, образованию камней в почках и развитию подагрического артрита. Дианова объяснила, что если не посоветоваться со специалистом и сесть на подобную диету, то это может окончиться очень плохо. Например, если образуются камни в почках, то ограничивать себя в питании придется всю оставшуюся жизнь и эта история уже будет совсем не о похудении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
Ярослав Бойко после новостей о разводе, как оказалось, имеет совместные планы с Марией Порошиной
Ярослав Бойко после новостей о разводе, как оказалось, имеет
Виктория Боня окончательно поссорилась с Ксенией Бородиной
Виктория Боня окончательно поссорилась с Ксенией Бородиной
Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой
Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой
Рената Литвинова рассекретила свой недостаток
Рената Литвинова рассекретила свой недостаток
Алла Пугачева готовит замок к своему возвращению
Алла Пугачева готовит замок к своему возвращению
Алеся Кафельникова показала подросшую дочку, которая растет на Бали
Алеся Кафельникова показала подросшую дочку, которая растет на Бали
Любовный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Топ на сегодня

Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Соседи Аллы Пугачевой раскрыли дату ее приезда в Россию
Соседи Аллы Пугачевой раскрыли дату ее приезда в Россию
Саша Савельева привезла сына в Израиль, где он заболел
Саша Савельева привезла сына в Израиль, где он заболел
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году

Еще по теме

Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
Алла Довлатова совсем исхудала без сахара и гречки
Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам