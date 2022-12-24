. Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле
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Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле

Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле
Дочь певицы Эдиты Пьехи, Броневицкая возмущена высказывание артистки.   Певицу Илону Броневицкую возмутило поведение коллеги. Наследница Эдиты Пьехи высказалась о Лайме Вайкуле.  Илона Броневицкая не считает, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева были самыми масштабными фигурами в шоу-бизнесе недавнего прошлого.
«Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает», – отметила дочь Пьехи в беседе с kp.ru. «Это абсурд! Эдита Пьеха так никогда бы не сказала», – добавила артистка. Напомним, ранее артисты рассказали о своих предпочтениях при выборе вкусных блюд для новогоднего стола.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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