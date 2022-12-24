. Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле

Дочь певицы Эдиты Пьехи, Броневицкая возмущена высказывание артистки. Певицу Илону Броневицкую возмутило поведение коллеги. Наследница Эдиты Пьехи высказалась о Лайме Вайкуле. Илона Броневицкая не считает, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева были самыми масштабными фигурами в шоу-бизнесе недавнего прошлого.«Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает», – отметила дочь Пьехи в беседе с kp.ru. «Это абсурд! Эдита Пьеха так никогда бы не сказала», – добавила артистка. Напомним, ранее артисты рассказали о своих предпочтениях при выборе вкусных блюд для новогоднего стола.