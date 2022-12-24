. «Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков

В преддверии Нового года Фонд муниципального образования города Иркутска «Доступная среда для инвалидов» при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска проводит традиционную благотворительную акцию «Подари сказку». В ней может принять участие любой желающий.

Достаточно купить новогодний подарок и отнести его в пункт сбора. Сладости, игрушки, книги попадут к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей, находящихся в трудном материальном положении. Подарки будут принимать с 22 по 26 декабря по адресам:

Правобережный округ:

— улица Фридриха Энгельса , 70 (офис Атоми понедельник — суббота с 11:00 до 18:00);

— улица Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Октябрьский округ:

— проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);

— улица Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

— улица Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Свердловский округ:

— микрорайон Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

— улица Геологов, 26в (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

— улица Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Ленинский округ:

— переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

— улица Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).

Подробную информацию можно получить по номерам телефонов: 8 950 069-73-46, 8 902 516-88-01 и 8 950 110-38-56. По материалам пресс-службы администрации Иркутска.



