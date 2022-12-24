. «Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » «Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков

«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков

«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков

В преддверии Нового года Фонд муниципального образования города Иркутска «Доступная среда для инвалидов» при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска проводит традиционную благотворительную акцию «Подари сказку». В ней может принять участие любой желающий.

Достаточно купить новогодний подарок и отнести его в пункт сбора. Сладости, игрушки, книги попадут к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей, находящихся в трудном материальном положении. Подарки будут принимать с 22 по 26 декабря по адресам:

Правобережный округ:
— улица Фридриха Энгельса , 70 (офис Атоми понедельник — суббота с 11:00 до 18:00);
— улица Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Октябрьский округ:
— проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);
— улица Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
— улица Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Свердловский округ:
— микрорайон Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
— улица Геологов, 26в (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
— улица Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Ленинский округ:
— переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
— улица Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).

Подробную информацию можно получить по номерам телефонов: 8 950 069-73-46, 8 902 516-88-01 и 8 950 110-38-56. По материалам пресс-службы администрации Иркутска.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари
В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки
В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5
Гороскоп на 2023 год от Василисы Володиной: каким он будет для каждого знака зодиака
Гороскоп на 2023 год от Василисы Володиной: каким он будет для
Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года
Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось
В России продлили программу льготного кредитования закупок
В России продлили программу льготного кредитования закупок
На могиле целительницы Джуны происходит мистика - сторожа обходят могилу стороной
На могиле целительницы Джуны происходит мистика - сторожа обходят
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео
Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы

Еще по теме

В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
Благотворительную ярмарку проведут в Озерах
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
Прикамье получит 15,4 млн руб на создание доступной среды для детей с ОВЗ