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Два кинозала откроются в Осе и Балаганске

Два кинозала откроются в Осе и Балаганске

В Иркутской области начнут работу два кинозала. Они расположены в межпоселенческих домах культуры посёлков Оса и Балаганск и рассчитаны на 180 и 165 зрителей соответственно. Учреждения выиграли в конкурсе Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и получили субсидии по девять миллионов рублей. На эти средства учреждения приобрели цифровые кинопроекторы, киноэкраны, звуковые кинопроцессоры, колонки окружения, заэкранные громкоговорители, системы 3D-показа, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, серверы воспроизведения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Торжественное открытие кинозала в Осе состоится 23, в Балаганске – 24 декабря. Премьерным показом в обоих залах станет фантастическая драма о семье из недалёкого будущего «Мира». Сформирован репертуар кинозалов. В нём четыре и пять картин соответственно. Это отечественные ленты, вышедшие в 2022 году. Среди них – доступные по «Пушкинской карте» семейные комедии «Ёлки-иголки», «Чебурашка», семейный приключенческий фильм «Чук и Гек. Большое приключение», а также мультфильм «Иван-царевич и серый волк – 5».

Программа по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах до 500 тысяч человек работает по инициативе Министерства культуры России и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В прошлом году в Иркутской области переоборудовали кинозалы межпоселенческого культурно–спортивного комплекса в селе Баяндай, и центра досуга «Кристалл» поселка Тыреть.

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По материалам: irk

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