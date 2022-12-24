. Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Sada el-Balad: в Египте водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Египетскому водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза (ЕС) в Каире. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

По данным следствия, мужчина изнасиловал сотрудницу миссии ЕС в центральном районе Замалек, говорится в публикации. Помимо этого, его также обвиняют в домогательствах к еще одной иностранке. Утверждается, что в другом районе Каира — Каср-ан-Ниле — египтянин домогался до итальянки, работающей преподавательницей танцев. Женщина начала кричать, что привлекло внимание прохожих, которые задержали насильника.

Приехавшие сотрудники полиции арестовали водителя. Уточняется, что суд рассмотрит дело египтянина в субботу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее охранник отеля на Майорке ворвался в номер к туристке и изнасиловал ее. Происходящее увидел другой постоялец, вышедший на балкон, после чего насильник поспешил скрыться.