. Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕСSada el-Balad: в Египте водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Египетскому водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза (ЕС) в Каире. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

По данным следствия, мужчина изнасиловал сотрудницу миссии ЕС в центральном районе Замалек, говорится в публикации. Помимо этого, его также обвиняют в домогательствах к еще одной иностранке. Утверждается, что в другом районе Каира — Каср-ан-Ниле — египтянин домогался до итальянки, работающей преподавательницей танцев. Женщина начала кричать, что привлекло внимание прохожих, которые задержали насильника.

Приехавшие сотрудники полиции арестовали водителя. Уточняется, что суд рассмотрит дело египтянина в субботу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее охранник отеля на Майорке ворвался в номер к туристке и изнасиловал ее. Происходящее увидел другой постоялец, вышедший на балкон, после чего насильник поспешил скрыться.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Иркутской области из-за ОРВИ приостанавливают занятия групп в детсадах и классов в школах
В Иркутской области из-за ОРВИ приостанавливают занятия групп в
24 декабря в Иркутске пройдет новогодний «Книговорот»
24 декабря в Иркутске пройдет новогодний «Книговорот»
Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Что ожидает человечество во время смены эпохи Плутона и Сатурна в 2023 году
Что ожидает человечество во время смены эпохи Плутона и Сатурна в
Как встретишь Новый год, так его и проведешь: рабочие приметы на в праздничную ночь
Как встретишь Новый год, так его и проведешь: рабочие приметы на в
Сугробы до крыши: рекордные снегопады в Приморском крае
Сугробы до крыши: рекордные снегопады в Приморском крае
Четыре восьмиэтажных жилых дома в Тулуне сдали в эксплуатацию
Четыре восьмиэтажных жилых дома в Тулуне сдали в эксплуатацию
В России предлагают отказаться от оглашения полного текста приговора в суде
В России предлагают отказаться от оглашения полного текста приговора
Городские службы Иркутска перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада
Городские службы Иркутска перешли на усиленный режим работы из-за
Супруга Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации
Супруга Зеленского рассказала о его первой реакции на начало
Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с Activision Blizzard
Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие
Соседи Аллы Пугачевой раскрыли дату ее приезда в Россию
Соседи Аллы Пугачевой раскрыли дату ее приезда в Россию
В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина
В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина

Еще по теме

Охранник изнасиловал девушку в Олимпийском парке в Рио
Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасиловании
Врезавшегося в толпу водителя из Торонто обвинили в убийстве 10 человек
В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании