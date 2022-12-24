. Финалистка "Новых пацанок" Кристина Захарова пожаловалась на побои отца и домогательства брата

Приближается финал шоу "Новые пацанки", до которого добралась в том числе и Кристина Захарова. Претендентка на победу откровенно рассказала о своем тяжелом детстве в Карелии и проблематичных отношениях с родственниками.

По словам Кристины Захаровой, она с детства то и дело убегала на улицу, впитывая местные законы. Причиной этого стали проблемы в семье.



Я не осознавала, почему романтизирую все эти уличные движения и подъездные тусовки. Отец работал на вахте: две недели отработает, а потом на неделю домой в запой. Он бил маму, брата и меня. Причем не было ситуаций, которые выводили бы его из себя, просто "синяя белка".

По словам звезды "Новых пацанок", однажды отец сорвал с матери цепочку. После этого на шее женщины остался красный след.

Эта картинка с детства стоит у меня перед глазами. После я специально пошла в карате, чтобы набраться сил и защитить всех нас, если подобная ситуация повторится. В драку с отцом я не лезла, чаще разнимала его с братом, которому гораздо больше доставалось <...> мама в какой-то степени оправдывала отца и говорила, что он изменится. Мне становилось обидно за нее. Я не понимала, почему отец так себя ведет, а мама это принимает.

Кристина Захарова с детства не понимает, почему мужчину называют "главой в доме". "Почему мы должны его обслуживать? Конечно, отец работал и обеспечивал нас, но при этом пил и поднимал руку. Будь он идеальным семьянином, у меня не возникло бы вопросов", - отметила девушка в интервью Super.

Кристина Захарова обвинила брата в домогательствах

В "Новых пацанках" Кристина Захарова рассказала о домогательствах брата. По словам девушки, все произошло, когда ей было только семь лет.

Мы оба были детьми, сексуального контакта между нами не было. Все происходящее брат воспринимал как игру. Уже на проекте, поговорив с редактором, я решила рассказать все как есть. Вокруг случается много похожих ситуаций, о которых дети умалчивают, и мне хотелось своим примером призвать их не молчать и обращаться за помощью.

После окончания шоу Кристина Захарова поговорила с братом о случившемся в детстве. "Мы поговорили и все утрясли, но ему пришлось тяжело. Когда я рассказала обо всем на "Новых пацанках", он сорвался и снова начал пить, хотя до этого держался шесть лет. Он одно время сильно употреблял. Думаю, так сказалось воспитание отца. Возможно, брат таким образом еще и гасил воспоминания о ситуации. Мы оба несли этот груз, просто проживали боль параллельно, а не вместе. Сейчас все в порядке. Я не хочу, чтобы на него лился хейт", - отметила девушка.

Кристина Захарова рассказала о жизни после "Пацанок"

Кристина Захарова призналась, что после завершения "Новых пацанок" она скучает по остальным участницам.

"Выйдя с проекта, я думала, что уйду в запой, но поддержка других "пацанок" не дала мне откатиться назад. Сейчас вхожу в новый ритм жизни. У меня глобальные планы, которые даже в голове уместить не могу. Я планирую переехать в Москву и поступить в школу каскадеров, вернуться в футбол и развиваться медийно. Все, что происходит сейчас, для меня очень непривычно. У меня в телефоне никогда не было столько чатов! Я постоянно на связи с менеджерами, получаю предложения по сотрудничеству", - рассказала Захарова.