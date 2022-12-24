Финалистка "Новых пацанок" Кристина Захарова пожаловалась на побои отца и домогательства брата
Приближается финал шоу "Новые пацанки", до которого добралась в том числе и Кристина Захарова. Претендентка на победу откровенно рассказала о своем тяжелом детстве в Карелии и проблематичных отношениях с родственниками.
По словам Кристины Захаровой, она с детства то и дело убегала на улицу, впитывая местные законы. Причиной этого стали проблемы в семье.
По словам звезды "Новых пацанок", однажды отец сорвал с матери цепочку. После этого на шее женщины остался красный след.
Кристина Захарова с детства не понимает, почему мужчину называют "главой в доме". "Почему мы должны его обслуживать? Конечно, отец работал и обеспечивал нас, но при этом пил и поднимал руку. Будь он идеальным семьянином, у меня не возникло бы вопросов", - отметила девушка в интервью Super.
Кристина Захарова обвинила брата в домогательствах
В "Новых пацанках" Кристина Захарова рассказала о домогательствах брата. По словам девушки, все произошло, когда ей было только семь лет.
После окончания шоу Кристина Захарова поговорила с братом о случившемся в детстве. "Мы поговорили и все утрясли, но ему пришлось тяжело. Когда я рассказала обо всем на "Новых пацанках", он сорвался и снова начал пить, хотя до этого держался шесть лет. Он одно время сильно употреблял. Думаю, так сказалось воспитание отца. Возможно, брат таким образом еще и гасил воспоминания о ситуации. Мы оба несли этот груз, просто проживали боль параллельно, а не вместе. Сейчас все в порядке. Я не хочу, чтобы на него лился хейт", - отметила девушка.
Кристина Захарова рассказала о жизни после "Пацанок"
Кристина Захарова призналась, что после завершения "Новых пацанок" она скучает по остальным участницам.
"Выйдя с проекта, я думала, что уйду в запой, но поддержка других "пацанок" не дала мне откатиться назад. Сейчас вхожу в новый ритм жизни. У меня глобальные планы, которые даже в голове уместить не могу. Я планирую переехать в Москву и поступить в школу каскадеров, вернуться в футбол и развиваться медийно. Все, что происходит сейчас, для меня очень непривычно. У меня в телефоне никогда не было столько чатов! Я постоянно на связи с менеджерами, получаю предложения по сотрудничеству", - рассказала Захарова.