. Городские службы Иркутска перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в городе ожидается снег, ветер до 10 метров в секунду, температура ночью -11,-13 градусов, днём -9,-11 градусов.

Дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. При начале снегопада техника выйдет на противогололедную обработку дорог и разметание проезжей части, позже начнут убирать и вывозить снег. Ночью [b[количество единиц техники и людей увеличат.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.