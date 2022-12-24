. Гороскоп на 2023 год от Василисы Володиной: каким он будет для каждого знака зодиака

С празднованием Нового года связаны надежды на светлое будущее, на исполнение желаний. Каждый хочет, чтобы горести ушли в прошлое, а о проблемах осталось лишь одно воспоминание. Конечно, ничто не дается просто так, и чтобы это осуществилось, каждый из нас должен сделать свой вклад, честно трудясь, заботясь о близких, а также сохраняя в душе и мыслях курс на добро и благополучие. Помогут нам в этом, как всегда, небесные светила. А Василиса Володина расскажет, каким будет 2023 год для каждого знака зодиака.

Прогноз от Василисы Володиной для каждого знака на 2023 год

Овен (21 марта — 19 апреля)

Весь 2023 год Овны будут ощущать, что пришло их время. Оставаться в стороне больше нельзя, вы поймете, что от ваших решений зависит очень многое, и не только в собственной судьбе. Кто-то может серьезно поменять свое мировоззрение, а также направление движения. На этом пути нет места сомнениям, потому не позволяйте им закрасться в вашу душу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы, которые давно вынашивают план большого, важного дела, будут иметь сразу несколько возможностей на протяжении 2023 года. Не упускайте шанс полностью поменять свою жизнь. Да, вы не привыкли рушить основы, любите комфорт и уверенность, но под лежачий камень вода не течет. Соберите свою волю в кулак и дерзайте, чтобы осуществить свои мечты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот знак уже длительный период времени испытывал что-то вроде наваждения и неопределенности. Но в новом году туман наконец рассеется. Начиная с января, жизнь будет все более стабильной и предсказуемой, что вас, несомненно, обрадует. Можно будет планировать какие-то дела, не рискуя потерять все, что поставили на кон, заниматься обустройством дома, а также личной жизнью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эпохальное событие в жизни Раков — выход планеты Плутон из 7 дома вашего гороскопа. Он «застрял» там на целых 15 лет, что могло означать наличие путанных ситуаций и проблем в сфере личной жизни. Некоторые счастливчики сумели побороть неприятности с помощью своих природных миролюбивых качеств, но были и те, которые потеряли важных и дорогих людей. Теперь строить отношения будет определенно легче.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ответственный период наступает для Львов, потому что планеты будут двигаться в ваших символических угловых домах. Перед Львами откроются большие перспективы, но не все успеют на этот праздник жизни. Может случится ситуация, в которой безнадежно утрачено время и возможности. Например, вы могли бы заполучить должность мечты, но не успели выучить иностранный язык, владение которого является обязательным требованием. Потому уже сейчас начинайте подтягивать те области знаний и навыков, которые смежны с вашей деятельностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Готовьтесь к тому, что вам, возможно, придется отстаивать нечто важное, а также отпускать второстепенное. Сфера межличностных отношений под ударом, но в итоге, если вы с партнером все сделаете правильно, можете выйти на новый уровень понимания и поддержки друг друга. Не пугайтесь ответственности и не сожалейте о беззаботном прошлом. Осознанность и зрелось могут быть не менее прекрасными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В начале года огромное влияние будет иметь Сатурн, который входит в знак Весы. С марта в вашей жизни могут начаться серьезные изменения. Безалаберное отношение к обязанностям может быть чревато потерей работы, потому настройтесь на серьезный подход к делу. Придется выполнять распоряжения начальства и составить четкий график работы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов 2023 тоже будет знаковым периодом. Это влияние все того же Плутона, который всегда определяет важные вехи в вашей жизни. Он временно перейдет в другой знак, а это настолько редкое событие, что не заметить его не получится. Может произойти что-то такое, что поменяет вас и вашу судьбу или же даст толчок для чего-то важного.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Положение Юпитера определит в жизни Стрельцов настроение и приоритеты на весь будущий год. Вы захотите вырваться из рутины, но не так, чтобы просто на время забыть об обязанностях, а чтобы поменять сам распорядок жизни. Вам не хватает творческого полета, спонтанности, но вы наверняка их найдете. Только занимаясь любимым делом, вы наконец ощутите себя счастливым и полезным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пора прощаться с теми жесткими правилами и рамками, которые не давали вам вздохнуть последнее время. В Новом 2023 году, согласно гороскопу от Василисы Володиной, вы сможете немного расслабиться, скажем так, отпустить вожжи. Это время, когда ваш эмоциональный фон наконец окрасится в более яркие и позитивные цвета. Произойдет ли что-то важное, зависит только от вас, но в любом случае чувство свободы заставит вас порхать, словно бабочка.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Огромные сдвиги произойдут в жизни и судьбе этого знака. Если вы ощущаете колебания внутри своей мятежной натуры, то это пробуждающаяся энергия не дает вам покоя. Скоро вы узнаете, во что она превратится, и удивитесь сами себе. То, что вы начнете сейчас, будет оказывать влияние еще на протяжении пары десятилетий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Год, в который мы все вступаем, будет очень важным для всех знаков. Рыбы тоже почувствуют, что закладывают фундамент для чего-то большего, что можно будет построить в будущем. Придется уделять время и внутреннему, и внешнему. Главное, вы поймете, что это необходимость фильтровать контакты. Уединение является важной частью вашей гармоничности. Пусть рядом будут только проверенные временем друзья.