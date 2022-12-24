. Христианский мир 24 декабря 2022 года чтит память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника

Православные христиане 24 декабря отмечают день Никона Печерского и Даниила Столпника. В народе этот день называют Никоновым. Соблюдение традиций прошлого и вера в приметы и поверья и сегодня являются частью этого праздника.

Историческое происхождение праздника Никонов день

Церковью 24 декабря принято вспоминать благие деяния и житие преподобных Никона и Даниила. Они до сих пор служат примером истинной веры в Господа для всех христиан.

Сведения о Никоне Печерском





После основания Киево-Печерской лавры Никон стал учиться у ее основателя. Став монахом, ему поручили подстригать тех, кто хотел стать иноком. Однажды принять монашество пришли Ефрем (казначей князя Изяслава) и Варлаам (боярин). Их поступок сильно разозлил князя, что повлекло за собой гнев на Лавру.

Никон принял решение уйти в другой монастырь в городе Тмутаракань. О молчаливом иноке вскоре узнали во всей округе. К нему приходили за советом те, кто хотел посвятить жизнь вере в Господа. После того как новые братья основали новую обитель, Никон возвратился в Киево-Печерскую лавру. Через некоторое время служил ее игуменом. Умер, когда ему было 86 лет.

Жизненная история Даниила Столпника





Преподобный Даниил Столпник родился на Месопотамской территории. Его мама Марфа долго вымаливала сына у Господа и при этом пообещала посвятить будущего ребенка Ему. После того как долгожданный младенец появился на свет, его долго не называли, подыскивая особенное имя. Как-то родители привели сына к одному монаху, который увидел в одной из богослужебных книг слова, принадлежащие пророку Даниилу. Младенца назвали в его честь.

Когда Даниилу исполнилось 12 лет, он втайне от отца с матерью ушел в обитель. Родители были этому очень рады. Часто навещать сына, который постригся в монахи, им не разрешалось. Однажды игумен монастыря взял Даниила к Симеону Столпнику. Подвижник сулил ему судьбу столпничества.

Даниил долго вел затворнический способ жизни. До тех пор, когда у него случилось видение о предстоящем новом подвиге. Через некоторое время он вместе с двумя учениками покинул монастырь, где они воздвигли во Фригийской пустыне столб. На нем святой Даниил прожил 33 года. К подвижнику приходили больные люди за исцелением. Ушел из жизни Даниил, когда ему было 80 лет.

Традиции и приметы 24 декабря 2022 года





Обычно в день чествования Даниила Столпника люди просят святого о правильном направлении их по жизни и об укреплении веры. Как известно, 24 декабря в народе называют Никоновым днем. Считается, что преподобный игумен имеет силу против нечисти. Поэтому к нему возносили молитвы, чтобы обрести душевное спокойствие.

Как и во все подобные народные празднования, люди внимательно следили за природными изменениями, чтобы предугадать предстоящую погоду.





Если солнце отсвечивало лучиками, то ждали морозных дней.

Когда солнечные лучи тянулись к земле, то приближалась вьюга.

Если белки собираются вместе в одном дупле, то сильных морозов не миновать.

Когда вороны очень долго не могут найти место для ночлега, то буря очень близко и может начаться в любой момент.

Верить или нет в народные приметы – это дело индивидуальное, но знать их надо, чтобы не утерять историческую нить, соединяющую прошлое с настоящим.