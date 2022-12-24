. Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox





За последние пару лет множество крупных японский франшиз впервые дебютировали на Xbox. В частности, одним из главных релизов этого года стала игра Persona 5, а в самом начале будущего года на Xbox выходят Persona 3 и Persona 4. При этом, Microsoft продолжает активно искать партнеров среди студий и издательств на японском игровом рынке.

Появились слухи еще об одной легендарной японской игровой франшизе от Atlus (выпускают и Persona), которая может вскоре добраться до Xbox. Это Shin Megami Tensei, о возможном выходе игр серии на Xbox сообщил инсайдер Shpeshal Nick в рамках подкаста XboxEra. По его словам, на Xbox франшиза Shin Megami Tensei может выйти по такой же сделке, как и Persona, то есть с релизом всех игр в Game Pass сразу после выхода. При этом, из франшизы Shin Megami Tensei, если верить инсайдеров, игроков на Xbox тоже ждут 3, 4 и 5 части.

Стоит сказать, что Shin Megami Tensei III Nocturne вышла в 2003 году на Playstation 2, а недавно добралась в формате ремастера до Playstation 4, Switch и PC. Shin Megami Tensei IV вышла в 2013 году только на Nintendo 3DS. А релиз Shin Megami Tensei V состоялся в 2021 году только на Switch.

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