. Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox

Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox

Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox


За последние пару лет множество крупных японский франшиз впервые дебютировали на Xbox. В частности, одним из главных релизов этого года стала игра Persona 5, а в самом начале будущего года на Xbox выходят Persona 3 и Persona 4. При этом, Microsoft продолжает активно искать партнеров среди студий и издательств на японском игровом рынке.

Появились слухи еще об одной легендарной японской игровой франшизе от Atlus (выпускают и Persona), которая может вскоре добраться до Xbox. Это Shin Megami Tensei, о возможном выходе игр серии на Xbox сообщил инсайдер Shpeshal Nick в рамках подкаста XboxEra. По его словам, на Xbox франшиза Shin Megami Tensei может выйти по такой же сделке, как и Persona, то есть с релизом всех игр в Game Pass сразу после выхода. При этом, из франшизы Shin Megami Tensei, если верить инсайдеров, игроков на Xbox тоже ждут 3, 4 и 5 части.

Стоит сказать, что Shin Megami Tensei III Nocturne вышла в 2003 году на Playstation 2, а недавно добралась в формате ремастера до Playstation 4, Switch и PC. Shin Megami Tensei IV вышла в 2013 году только на Nintendo 3DS. А релиз Shin Megami Tensei V состоялся в 2021 году только на Switch.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом
Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер
В Милане задумались об отмене балета «Распутин» с Полуниным из-за угроз
В Милане задумались об отмене балета «Распутин» с Полуниным из-за
Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до Xbox
Инсайдер: еще одна легендарная японская франшиза может добраться до
Прокуратура просит аннулировать итоги аукциона по строительству школы в Березовом
Прокуратура просит аннулировать итоги аукциона по строительству школы
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
«Серый» майнер из Урика пытался выдать добычу криптовалюты за выращивание микрозелени
«Серый» майнер из Урика пытался выдать добычу криптовалюты за
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В США сравнили Зеленского с Иродом
В США сравнили Зеленского с Иродом
Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году
Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян

Еще по теме

Объявлена дата релиза Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox и в Game Pass
25+ минут геймплея Persona 5 с Xbox, игра скоро выходит в Game Pass
Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере
Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox