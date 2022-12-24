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Иосиф Пригожин жутко потолстел

Иосиф Пригожин жутко потолстел
Продюсер Иосиф Пригожин был в шоке, когда встал на весы. Муж Валерии долго сбрасывал ненавистные килограммы, в чем ему очень сильно помогла певица Валерия. Но недавно он встал на весы и увидел +20. 53-летний Иосиф Пригожин снова набрал вес, хотя последние несколько лет пришел в идеальную форму благодаря постоянным занятиям спорта, а также из-за строгой диеты. Но сейчас на весах он видит не самую приятную цифру. «Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом. Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять — красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!», говорит Пригожин.
Действительно, знаменитый продюсер очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию. По его словам, врачи делали все возможное, но прогнозы были самые неблагоприятные. Только благодаря усилиям медиков он смог поправиться, а уже через несколько месяцев начал выступать в шоу «Маска», скрываясь в костюме Ананаса. Тогда никто не мог поверить в это, ведь Пригожин еле-еле поднимался по лестнице из-за отдышки. После того, как он поправился, в дело вмешалась домработница. Иосиф говорит, что женщина постоянно готовит разные вкусности и он просто не может устоять. Сейчас задача продюсера — избавиться от ненавистных килограммов. Но жесткие диеты уже не для него. Пригожин считает, что достаточно будет не есть вечером, а также не перебирать калорий.  «Самое главное — это обжорство. Ты можешь есть хоть двадцать раз в день, но маленькими порциями. Тогда однозначно похудеешь. А если ты сидишь и ешь, ешь, ешь, и в кишечник, как газ в трубу, поступает еда, то, конечно же, лишний вес будет прибавляться», — резюмировал муж Валерии «Prozvezd.info».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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