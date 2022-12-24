. Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году
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Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году

Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году

Иркутская область увеличила экспорт молочной продукции. Только за 11 месяцев 2022 года этот показатель вырос на 16,3% по сравнению со всем 2021 годом. Основная доля приходится на мороженое. Основными экономическими партнёрами области по приобретению молочной продукции Приангарья являются Монголия и Китай, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ведущими предприятиями Иркутской области, осуществляющими производство мороженого в Иркутской области, являются: ООО "Ангария «Фабрика мороженого» и ООО «Фабрика Мороженного СМК». Предприятия выпускают широкий ассортимент продукции, в том числе весовое мороженое, порционное мороженое в различной упаковке, а также торты, фруктовый лед. При производстве используется молоко, произведенное в Иркутской области, а также натуральные ингредиенты и наполнители из фруктов и ягод. На протяжении всего производственного цикла осуществляется контроль, исследования, что позволяет выпускать качественную продукцию.

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По материалам: irk

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