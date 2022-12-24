. Ярослав Бойко после новостей о разводе, как оказалось, имеет совместные планы с Марией Порошиной

Актер Ярослав Бойко разводится с женой, несмотря на 23 года совместной жизни. Ярослав Бойко в беседе с журналистами подтвердил, что действительно разводится со своей женой. Актер прожил в браке с хореографом Рамуной Ходоркайте 23 года. Супруги не хотели афишировать расставание, но СМИ узнали о поданном Бойко иске в один из московских судов. Артист рассказал, что никакой особенной причины для разрыва с матерью его двух взрослых детей у него не было. «Ничего интересного, просто закончились отношения», — коротко объяснил Бойко. Коллеги предполагают, что Ярослав вряд ли будет жить холостяцкой жизнью и быстро найдет себе новую жену. Не секрет, что он всегда умел очаровывать окружающих его женщин. Возможно, Бойко уже находится в начале головокружительного романа, но никому из своих друзей он об этом пока что не проболтался.СМИ не удалось выяснить, с кем актер планирует провести новогоднюю ночь, но зато стало известно, чем он займется в первый день января. Бойко, как и многие другие артисты, будет в новогодние каникулы работать. На следующий день после праздничной ночи он выйдет на сцену Театриума вместе с Марией Порошиной. «Порошина и Бойко встретятся – поздравят друг друга с новым годом и новым счастьем, а потом сыграют спектакль «Снежный вальс». После чего отправятся в гастрольный тур по городам страны с этой постановкой», — пишет КП. Напомним, что ранее стало известно о другом звездном расставании. Речь идёт о певице Славе, которая разошлась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким. Их тоже связывала долгая история семейной жизни. Артистка не озвучивает причины краха отношений, но при каждом удобном случае подчеркивает, что она с трудом справляется с переживаниями.