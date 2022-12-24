. Эксперт: Будущее России неразрывно связано с молодёжью, и битва за её умы носит стратегический характер

Программный директор Форума молодых политологов России, член экспертного клуба "Дигория" Виктория Карпова считает, что стратегическое решение для будущего РФ – "битва за умы молодежи".

Политолог прокомментировала основные интенции прошедшего заседания Госсовета по реализации молодёжной политики. "Будущее России неразрывно связано с молодёжью, и битва за её умы носит стратегический характер", - заявила эксперт.

Она отметила, что перед государством стоит главная задача - качественное сопровождение молодого поколения на каждом из этапов её развития. И в этом процессе большую роль играет молодежная политика, проводник которой – Росмолодёжь.

"Риторика прошедшего Госсовета позволяет констатировать следующие приоритеты молодёжной политики на ближайшее время: чутко слышать запросы поколения, создавать инфраструктурные возможности, учитывать региональную специфику и использовать современные подходы с акцентом на смысловое наполнение отраслевых инициатив", - отметила Карпова.

Она подчеркнула, что в последние годы подход к реализации молодёжной политики серьезно трансформировался – молодые люди стали активными участниками процесса, а не сторонними наблюдателями. Эксперт привела данные социологии: в топ жизненных ориентиров российской молодёжи входит возможность приносить пользу своему народу, обществу.

Карпова отметила, что восточная мудрость: "Хочешь победить врага – воспитай его детей" как никогда сейчас актуальна.

«Украинский кейс наглядно продемонстрировал, что за несколько поколений возможно перекодировать общественное сознание, в том числе сознание молодёжи в угоду геополитическим интересам западного заказчика. В условиях, когда часть международного сообщества осуществляет попытки "отменить" Россию на всех уровнях и уничтожить глобальными санкциями, важно показать молодому поколению пространство для новых возможностей. Борьба за умы, образ будущего и мировоззренческие доминанты уже началась, и от того, какое внимание будет уделено молодёжи сегодня, напрямую зависит будущее страны», - заключила эксперт.