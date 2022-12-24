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Эксперт объяснил, почему необходимо ускоренное обучение хирургов и анестезиологов

Эксперт объяснил, почему необходимо ускоренное обучение хирургов и анестезиологов

Правительство опубликовало постановление, которое рекомендует органам субъектов и местного самоуправления трудоустраивать анестезиологами и хирургами врачей других специальностей после прохождения курсов переподготовки. Документ 21 декабря разместили на официальном интернет-портале правовой информации. С чем связано такое решение и как оно отразится на качестве медпомощи, «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя профсоюза медработников Михаил Андрочников.

Сегодня не хватает хирургов, анестезиологов и врачей ряда других специальностей, отметил Андрочников. Ранее была такая форма обучения, как интернатура, где специалисты проходили обучение около года, напомнил эксперт «Парламентской газете». Но в 2017 году интернатуру отменили, мотивируя тем, что обучение в течение года не дает всей широты и полноты знаний, которые необходимы современному врачу.

«На самом деле, особой разницы между интернатурой и ординатурой не было, — считает Андрочников. — Безусловно, за два года обучения в ординатуре специалист может получить больше дополнительных знаний. Например, об организации здравоохранения или в каких-то еще смежных специальностях. Эти знания позволяли ему после ординатуры сразу занять место заведующего отделением или даже главного врача. Вот это основное отличие».

Однако через год-два работы интерны и ординаторы практически ничем не отличаются в плане использования своих знаний, продолжил специалист. Сейчас к этой форме — более ускоренной подготовке кадров — решили вернуться. Причина — катастрофическая нехватка врачей некоторых специальностей.

За один год можно нормально подготовить и анестезиолога, и хирурга, подчеркнул Андрочников. Некоторое время они, конечно, будут работать под надзором более опытных специалистов, но принятое решение абсолютно верное. Об этом говорит опыт предыдущих лет развития здравоохранения, заключил он.

Напомним, согласно постановлению правительства, на должность анестезиолога-реаниматолога, травматолога-ортопеда или хирурга можно будет назначить аккредитованных врачей с дипломами по специальностям «лечебное дело» или «педиатрия». Однако при этом специалист должен пройти обучение по дополнительной профпрограмме по выбранному профилю, которое должно занять не менее 1296 часов (9 месяцев). В документе также уточнили, что те, кто уже закончил интернатуру или ординатуру укрупненной группы специальностей «клиническая медицина», смогут освоить новое направление быстрее — для них предусмотрели не менее 504 часов (3,5 месяца) профессиональной переподготовки.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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