. Юморист Александр Пономаренко умер сегодня от рака желудка

Юмористы - братья Пономаренко с успехом выступали в шоу «Кривое зеркало». Сегодня скончался один из братьев – Александр. В субботу 24 декабря ушел из жизни юморист Александр Пономаренко. Об этом сообщил в своем микроблоге Андрей Малахов. «Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», – написал ведущий в Telegram-канале.Известно, что у 55-летнего Александра полгода назад был диагностирован рак желудка в последней четвертой стадии. Он похудел на 20 килограммов, перенес 16 курсов химиотерапии, из-за чего у него отнимались ноги, а тело покрылось язвами. При этом старался сохранять бодрость духа и даже мечтал снова выйти на сцену.Александр Пономаренко известен по творческому дуэту со своим братом Валерием в программе «Кривое зеркало». Именно Валерий рассказал, что семья брата, живущего в Ростове-на-Дону, практически бедствует. Дорогостоящее лечение съело все накопления, а новых средств просто неоткуда взять. Порой денег не хватало даже на еду. «Работы уже полтора года практически нет, большие для нас средства уходят на лечение и мы вынуждены просить помощи. Все, что мы делали, это все на двоих. У меня нет репертуара на одного», — говорил Валерий в начале декабря.Хорошо, что помогали друзья и знакомые, но и этого катастрофически не хватало. Артист сильно похудел и ослаб. «Одна упаковка стоит 2240 долларов, а их надо восемь. Это только на лекарства, но его нужно принимать не дома, а в клинике под наблюдением. Это еще расходы», — делился своей бедой Валерий Пономаренко в шоу «Ты не поверишь!».