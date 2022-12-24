. Как встретишь Новый год, так его и проведешь: рабочие приметы на в праздничную ночь

Есть несколько рабочих примет на Новый год, придерживаясь которых, каждый сможет обрести уют, нежность, гармонию, радость и успех. Большинство из них имеют древние традиции, а другие появились совсем недавно, но уже успели обрести популярность.

Рабочие приметы на новый год

Во всех семьях свои привычки и правила, которые передаются из поколения в поколение. Но, добавив что-то новое и объяснив, что это значит, то веселое настроение и приятные воспоминания гарантированы.

На обретение счастья





Чтобы счастье сопутствовало на протяжении всего года, необходимо принести домой живую елку или сосну. При этом вовсе не обязательно покупать большое дерево, достаточно будет одной веточки. Помимо этого, можно поставить и искусственную ель, а к ней веточку живой. В интерьере дома так же должны присутствовать шишки. На праздничный стол необходимо поставить чистые и целые тарелки без единого скола и трещины. То же самое касается и бокалов. В том случае, если кто-то из гостей разбил стакан или тарелку, выбрасывать осколки не стоит, их необходимо завернуть в темную ткань и при возможности закопать в землю, таким образом удастся избежать разных проблем и неприятностей. Чтобы не вымести счастье из дома, не рекомендуется подметать после 30 декабря.

На обретения богатства

Есть много примет, которые касаются нижнего белья и получили свою распространенность по всему миру. Все знают о том, что Новый год необходимо встречать в новом белье, подобрав подходящий для себя цвет:

желтый — к деньгам;

голубой — на удачу;

красный — к страсти;

белый — ко встрече с мужчиной.

В России особую популярность набирает примета про красные трусы, которые принято вешать на люстру, чтобы обрести богатство. Судьба будет благосклонна и к тем, кто случайно наденет белье наизнанку.

Чтобы обрести любовь





Такими приметами интересуются не только замужние женщины, но и те, которые состоят в браке. Чтобы в Новом году удачно выйти замуж, необходимо купить сувенир в виде сердца или белых лебедей, который нужно будет зажать в руках во время боя курантов. В этот момент влюбленной паре следует поцеловаться, тогда их союз будет счастливым и крепким. Внимательность нужно проявлять и 1 января, если первым на пути повстречается собака, то человека ждет большая любовь, а если кошка, то следует приготовиться к флирту.

Чтобы улучшить материальное благосостояние

Все мечтают о том, чтобы иметь много денег. Но, чтобы эта мечта осуществилась, потребуется сначала отдать все долги и попросить должников отдать все долги. Людям, которые наденут в праздничную ночь наряд с карманами, нужно что-то в них положить, чтобы в Новом году у них водилась денежка. В свой кошелек так же следует положить несколько купюр.

К появлению ребенка

Многие женщины у которых еще нет детей, мечтают о них. Новогодняя ночь может воплотить их мечты и желания, но для этого нужно будет позвать к себе в гости беременную подругу и вместе с ней отметить праздник. Если к бездетной женщине прибьется котенок, не стоит его прогонять, следует забрать в дом, накормить и оставить у себя, тогда все желания сбудутся.





Как встретишь год, так и проведешь

Об этом поверье знают все, поэтому Новый год необходимо праздновать весело и быть с хорошим настроением. Следует больше смеяться, веселиться и радоваться. Самое главное — это ни с кем не конфликтовать, не ссориться и не ругаться. Праздничную ночь следует провести в кругу близких людей и хороших друзей.