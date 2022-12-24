. Как выжить перед Новым годом
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Как выжить перед Новым годом

Как выжить перед Новым годом
Психолог рассказал, что людям следует беречь себя в праздничной суете. Часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела Нового года, и тогда человек считает год неудачным. Такие усилия могут привести к переутомлению и даже депрессии. Лучше трезво рассчитать свои силы, говорит психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru. «Если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в четкий график, — считает эксперт. — Важно следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад, то есть мыслить позитивно. Смотреть: да, вот это удалось — здорово, вот это не удалось, значит нужно сделать в следующем году». Психолог говорит, что в предпраздничной суете важно себя жалеть и ободрять. А еще настраиваться на Новый год в хорошем настроении.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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