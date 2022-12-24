. Какой Тархун нужно покупать рассказали эксперты Роскачества

Провели исследования популярного напитка в России. Для проверки закупили 21 товар разных брендов. Эксперты Роскачества исследовали лимонад «Тархун» для определения лучшего из лучших. Оказалось, сразу несколько торговых марок претендуют на звание по-настоящему качественного и вкусного газированного напитка «Тархун». Роскачество рекомендовлао к приобретению марки Ascania, «Черноголовка», Billa, «Д» («Дикси»), «Ералаш», «Министерство газировки» и «Эльбрус». «Кстати, настоящий «Тархун» должен иметь не ярко-зеленый, а скорее, желто-болотный цвет. Зелень ему придавали красители, которые использовались при производстве продукта в советское время», – отметили в rskrf.ru. Напомним, ранее в Роскачестве выбрали лучшую красную рыбу для новогоднего стола.