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Китайский парламент резко раскритиковал оборонный бюджет США

Китайский парламент резко раскритиковал оборонный бюджет США

Новый бюджет Пентагона содержит положения, которые наносят серьезный ущерб интересам Китая, его безопасности и развитию. Об этом заявил Ю Вэньцзэ, представитель Комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В законе США о финансировании национальной обороны на 2023 год прописан ряд негативных моментов, касающихся Китая. Речь идет о вопросах, затрагивающих Тайвань, Гонконг и Синьцзян. Это является вмешательством во внутренние дела КНР, подчеркнули в ВСНП.

Ю Вэньцзэ, которого цитирует сайт китайского парламента, напомнил Вашингтону о его обязательствах, касающихся Тайваня и закрепленных в совместных документах. Шаги США в отношении острова, которые предполагает новый оборонный бюджет, усугубят напряженность в Тайваньском проливе и в китайско-американских отношениях, предупредил он.

Китай настоятельно призывает американскую сторону отказаться от мышления эпохи «холодной войны», воздерживаться от включения в законодательство США антикитайских положений. Подобные действия будут получать решительный отпор со стороны Китая, заметил представитель ВСНП.

Вашингтону не следует недооценивать волю и способность Пекина защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Соединенным Штатам лучше не испытывать судьбу и не играть с вопросами, затрагивающими базовые интересы Китая, заявил Ю Вэньцзэ.

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По материалам: pnp.ru

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