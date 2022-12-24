. Кому торговые сети готовы давать огромную скидку

Торговая сеть «Лента» готова на щедрые подарки для людей. Нововведение ждет граждан уже 26 декабря. Стало известно, кому будет предоставлено послабление от государства. Речь идет не только о пенсионерах. Ежедневные скидки ждут граждан в гипермаркетах «Лента». «Скидка будет доступна только тем, у кого есть бонусная карта лояльности сети и кто подключился к социальной программе. Участниками могут стать не только пенсионеры всех категорий, но и другие граждане: ветераны труда, инвалиды любой группы, участники боевых действий, многодетные семьи, опекуны несовершеннолетних инвалидов, матери-одиночки, а также чернобыльцы и почетные доноры», – отметили в primpress.ru. К слову, звание ветерана труда часто можно получить при наличии 35-летнего трудового стажа. То есть в 53 года можно стать ветераном, если трудовая деятельность началась в 18. При наличии такого звания будет доступна льгота.