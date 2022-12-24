. Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля: "По лицу же не прилетит"
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Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля: "По лицу же не прилетит"

Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля: "По лицу же не прилетит"

В одном из последних выпусков Comedy Club Павел Воля в качестве примера "женских понтов" высмеял фотографию случайной девушки из Казахстана. Интернет разделился на два лагеря: кто-то считает это безобидным юмором, а кто-то жалеет девушку. Журналистка Ксения Собчак присоединилась ко вторым.

Светская львица считает, что Павел последовал примеру комика Сабурова, который тоже не против таких шуток. 


Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова — *** [обижать] тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик, — от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации.

Впрочем, тут Ксения не совсем права — девушка все-таки ему ответила, и по репутации Павлу прилетело. Балаусы Толеген, которой принадлежит высмеянная фотография, записала видеоответ юмористу, и многие ее за это поддержали.


Собчак посмеялась над лишним весом Волочковой

Недавно журналистка избавилась от лишнего веса в одной из подмосковных клиник и встретила там очень худую девушку. Ксения не поняла, зачем ей понадобилось еще сильнее худеть, но объяснила все тем, что девушка просто не хочет стать такой, как Анастасия Волочкова.

Думаю: "господи, ну ладно я не жру, мне есть куда худеть. А ей-то зачем?". Думаю про себя: "Наверное, балерина. Не хочет быть Волочковой. Вот приехала быть всегда в форме. Наверное, в Большом (театре) скоро увижу ее".
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По материалам: uposters.ru

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