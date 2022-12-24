Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля: "По лицу же не прилетит"
В одном из последних выпусков Comedy Club Павел Воля в качестве примера "женских понтов" высмеял фотографию случайной девушки из Казахстана. Интернет разделился на два лагеря: кто-то считает это безобидным юмором, а кто-то жалеет девушку. Журналистка Ксения Собчак присоединилась ко вторым.
Светская львица считает, что Павел последовал примеру комика Сабурова, который тоже не против таких шуток.
Впрочем, тут Ксения не совсем права — девушка все-таки ему ответила, и по репутации Павлу прилетело. Балаусы Толеген, которой принадлежит высмеянная фотография, записала видеоответ юмористу, и многие ее за это поддержали.
Собчак посмеялась над лишним весом Волочковой
Недавно журналистка избавилась от лишнего веса в одной из подмосковных клиник и встретила там очень худую девушку. Ксения не поняла, зачем ей понадобилось еще сильнее худеть, но объяснила все тем, что девушка просто не хочет стать такой, как Анастасия Волочкова.