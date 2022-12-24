. Лера Кудрявцева сводила подросшую дочь на каток

Телеведущая Лера Кудрявцева решила приобщить 4-летнюю дочь к фигурному катанию и сама с удовольствием провела время на льду. Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она ведет шоу «Секрет на миллион». В декабре телеведущая не раз вела праздничные концерты и премии. Она также на днях оторвалась на вечеринке у Алены Жигаловой. А вот выходные блондинка посвятила семье. Она 24 декабря отправилась на каток.На этот раз Лера решила провести время с семьей. Она выложила кадры, на которых ее четырехлетняя дочка Мария в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом и шапке вышла на лед, держась за специального пингвина. Кудрявцева в зеленом пуховике оверсайз показала несколько элементов. Она уверенно катается на льду благодаря мужу-хоккеисту Игорю Макарову.«Маш, ты меня обогнала! Вообще! Молодец!» – сказала девочке мама. Потом Лера стала учить дочку кататься. она показывала ей, как делать шаги. По всей видимости, Макаров снимал происходящее. Ранее он сам привозил наследницу на этот же каток. Пользователи Сети восхитились снимкам. Многие поразились тому, как Мария похожа на папу.«Вот это глаза, как два бриллианта», «Она шикарно катается», «Лера, это мини-копия вашего мужа», — стали писать в Сети.