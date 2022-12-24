. Любовный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Благодаря еженедельному любовному гороскопу вы узнаете, какие перемены ожидают вас в конце этого и в первый день 2023 года. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы не попасть в плохую ситуацию и не встретить год в раздражении и ссорах.

Любовные проблемы В период с 25 декабря по 1 января не смогут решиться сами собой. Всем нам точно придется прилагать к этому определенные усилия. Постарайтесь спрятать подальше все свои худшие черты характера, чтобы не провоцировать окружающих людей на негатив и не формировать благоприятные условия для ссор и скандалов. На этой неделе нужно быть спокойнее, чтобы не закончить год в ссоре.

Овен

У Овнов ожидается много проблем в общении с любимым человеком, друзьями, родственниками и коллегами. Возможны ссоры, причем достаточно сильные. Они могут сильно подпортить настроение и карму людям этого Знака Зодиака. Да, возможно, инициаторами будут не сами Овны. Именно поэтому важно ознакомиться с советами астрологов о том, как выжить в дружбе и любви с каждым из Знаков.

Телец

У Тельцов будет очень много жизненных мелких неурядиц на этой неделе, которые могут сильно отражаться на их настроении. Заговоры на быстрое решение любых проблем помогут остаться в седле и не проявлять агрессии. Так удача останется рядом с Тельцами. В последние два-три дня этого года астрологи советуют проводить время в спокойной обстановке наедине с партнером, чтобы пообщаться на самые важные темы и вернуть доверие в отношения.

Близнецы

Вероятно, новую любовь найти Близнецам не удастся, но, если Близнецам придется отправиться в короткую деловую поездку в первой половине недели, то они смогут завести мимолетный роман, который оставит крайне приятные и теплые воспоминания. Найти вторую половинку сейчас вполне реально. Практика достижения целей поможет этим людям преуспеть в амурной сфере жизни.

Рак

Раков в любви ожидает напряженная неделя. Отношения с партнером могут ухудшиться уже в понедельник, а в грядущие семь дней ссоры могут возникать чаще. Одиноким Ракам не рекомендуется пока заводить новые знакомства. Чувства к потенциальному партнеру могут оказаться не взаимными. Ракам лучше потратить время на борьбе с сомнениями и страхами, избавившись от мыслей, которые мешают становиться счастливее.

Лев

У Львов успехи в любви напрямую будут зависеть от их настроения. Улучшить его им поможет методика холотропного дыхания. Также астрологи советуют не ворошить прошлое и избавиться от обид. В грядущие семь дней представители этого созвездия смогут разгадать секрет счастливых отношений, после чего их любовный союз станет только крепче. Нужно постараться сделать все, чтобы перевести отношения на новый уровень.

Дева

Одинокие Девы смогут завести приятные знакомства и, возможно, найти любовь. В любовных и других делах Девам принесет удачу правильно подобранный цвет одежды. Определить этот цвет поможет нумерологический расчет. Тем, кто желает обрести вторую половинку, необходимо проводить больше времени в шумных компаниях, а также зарегистрироваться на сайте знакомств.

Весы

У Весов появится возможность решить проблемы в отношениях и найти свою любовь, но не стоит забывать о работе, ведь влияние планет-покровителей заставит их с головой погрузиться в дела. Сейчас представители этого созвездия не должны концентрироваться только на личной жизни. Лучше не разрываться между разными сферами, а сфокусироваться на работе, стараясь демонстрировать окружающим только свои сильные стороны.

Скорпион

Ждать помощи от людей пока не стоит. Более того, из-за ретроградного Меркурия в конце недели возможны встречи с токсичными личностями. Если Скорпионам очень хочется привлечь любовь в свою жизнь, им стоит воспользоваться ее пассивными магнитами — например, цветами, которые лучше всего притягивают любовь. Правильно подобранный образ поможет Скорпионам укрепить любовь или найти новые отношения.

Стрелец

Стрельцам на любовь не будет хватить сил и времени. Именно поэтому при наличии огромного желания сходить на свидание им стоит воспользоваться мантрой силы и энергии. Семейные Стрельцы смогут вновь разжечь пламя любви. У них получится вернуть взаимопонимание, уладить старые конфликты, но для этого необходимо больше времени проводить с партнером.

Козерог

Козерогов ожидает неожиданная встреча с интересным представителем противоположного пола, но далеко не обязательно она перерастет в серьезные отношения. На этой неделе особо мощной станет сила слова. Это значит, что нужно думать перед тем, как что-то говорить окружающим. Можно легко обидеть любимого человека, сказав ему что-то неприятное. Ослабленная Венера продолжит приносить трудности в общении, а Меркурий усугубит ситуацию.

Водолей

Чувства Водолеев к их второй половинке могут временно охладеть. Вероятно, на этой почве возникнут конфликты, которые даже способны привести к временному разрыву. Всем тем, кто находится в поисках второй половинки, не стоит рассчитывать на удачу. В этот период знакомства окажутся безрезультатными. Лучше направить все свои внутренние ресурсы на борьбу с завистью, злостью и обидой. Это крайне важно перед началом нового 2023 года.

Рыбы

Одиноким Рыбам стоит помнить о том, что одиночество может быть полезным для энергетики. Тем, кто находится в отношениях, желательно попробовать вернуть страсть и былые чувства. Если в уходящем году ссоры с любимым человеком происходили слишком часто, необходимо напомнить ему о своей любви. Одиноких Дев ожидает удачная неделя для работы и дел по дому.