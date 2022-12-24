. Мария Берсенева родила девочку

Звезда сериала «Маргоша», Мария Берсенева сообщила радостную новость о рождении второго ребенка. Берсенева родила девочку еще 22 декабря, но рассказать о своем счастье решила только сейчас, когда вернулась из клиники домой. В личном блоге женщина разместила трогательную фотографию ножек малышки. «Добро пожаловать домой, доченька», — подписала она публикацию. Малышка появилась на свет в полдень весом 3358 гр и ростом 56 см.Поклонники бросились поздравлять новоиспеченную мамочку с пополнением в семье. «Какое счастье! Слава Богу за все! Будьте здоровы, мои любимые!»; «Какая крутая дата»; «Сердце от радости бьется в бешеном ритме, мурашки по всему телу! Цифра 2 является символом бесконечной радости»; «Вкусного молочка и спокойных ночей», — радуются за актрису подписчики. Для 41-летней Марии это уже второй ребенок. Первого сына Никиту женщина родила в браке с Гурамом Кофенлу. Крепкой семьи не получилось — пара распалась, когда мальчику было всего полгода. Позднее артистка признается, что муж поднимал на нее руку. Мальчик носит фамилию второго мужа актрисы — кикбоксера Николая Берсенева. Однако и этот брак тоже оказался неудачным. Ходят слухи, что избранник не смог пережить возросшую популярность Марии после выхода на экраны «Маргоши». С тех пор актриса скрывает личную жизнь от посторонних глаз.