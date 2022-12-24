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Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter

Маск дал поручение удалить одну из функций TwitterReuters: Илон Маск распорядился удалить из Twitter функцию для предотвращения суицида

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению суицида. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Уточняется, что функция #ThereIsHelp отображала в верхней части конкретных поисковых запросов контакты организаций поддержки в различных странах. Пользователи могли обратиться за помощью по разным вопросам, в частности, связанным с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, гендерным насилием и стихийными бедствиями.

По словам собеседников агентства, удалить функцию распорядился Маск. Ситуацию прокомментировала глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин, заявившая, что компания «исправила и обновила» функцию. «Мы ожидаем, что контакты вернутся на следующей неделе», — отметила она.

Ранее Маск сравнил Twitter с самолетом, несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью. Предприниматель пояснил, что реформы были необходимы, поскольку в противном случае компания понесла бы убытки в размере трех миллиардов долларов.

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По материалам: lenta.ru

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