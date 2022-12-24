. Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с Activision Blizzard
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Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с Activision Blizzard

Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с Activision Blizzard


У Microsoft на этапе становления и раннего развития корпорации сложилась репутация «империи зла», но с приходом Сатья Наделла на роль руководителя, многое изменилось. Теперь компания редко участвует в скандальных маркетинговых акциях и действует более корпоративно сдержанно в плане покупок. В сделке с Activision Blizzard, которую пока не удается завершить без проволочек, Microsoft тоже намерена делать ставку на стратегию «хорошего парня».

Как сообщает Nytimes, президент Microsoft Брэд Смит в начале этого месяца встретился с главой FTC Линой Хан, чтобы обсудить сделку по слиянию с Activision Blizzard. Смит ясно дал понять, что Microsoft готова подписать документы, предполагающие, что Call of Duty будет выходить в будущем на других платформа, чтобы ускорить одобрение сделки. Однако, Хан отказалась, а на следующий день после встречи FTC подали в суд.

В интервью журналистам на этой неделе Брэд Смит отметил, что, несмотря на все сложности, он видит возможность закрыть сделку без скандалов: «Она не приняла мое предложение, но когда я сказал, давай дадим мирному решению проблемы шанс, она хотя бы немного улыбнулась. Каждый раз, когда кто-то может закончить встречу, даже слегка улыбнувшись, всегда есть небольшая надежда, что мы сможем сесть за стол переговоров вместе в будущем». По словам Смита, компания не отказывается от сделка, и она намерена сделать ставку на то, что ее стратегия «хорошего парня» все еще может работать.

Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили аргументы
# Технологии
По материалам: newxboxone

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