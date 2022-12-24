. МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину

Замглавы МИД Галузин заявил о планах России сохранить объем прокачки нефти через УкраинуСюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Россия намерена сохранить объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что еще 20 декабря президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года. По словам Галузина, украинская сторона контактирует с компанией для обсуждения транзита. «Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Украина повысит тарифы

Ранее стало известно, что Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе». По данным Bloomberg, плата за прокачку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на 2,1 евро (18 процентов), до 13,6 евро за тонну. Как объяснила украинская сторона, увеличение тарифов связано с ростом издержек, который произошел из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов посчитал, что таким образом Украина пытается решить проблемы госбюджета за счет России. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что Киев уже поднимал цены на транзит в апреле этого года. До этого тариф течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

В ноябре «Укртранснафте» пришлось остановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Фенешлитке из-за ракетных ударов. Повреждение энергетической структуры привело к падению напряжения. Восстановить поставки нефти в Венгрию удалось на следующий день.

Две страны подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе»

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от двух европейских стран. По его словам, заявки подали две страны Европы — Польша и ФРГ.

Нефтепровод «Дружба» имеет 2 участка. Северный проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южный, в свою очередь — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии.

5 декабря в силу вступило европейское эмбарго на поставки российской нефти. Однако оно не распространяется на сырье, которое прокачивается по нефтепроводу «Дружба». На такой компромисс руководство ЕС пошло из-за неготовности ряда стран обеспечить альтернативные поставки сырья.