. Мигель охренел от Аллы Пугачевой

Артист в шоке от поведения певицы Аллы Пугачевой. Мигель с юного возраста восхищался Аллой Пугачевой, позже он познакомился с ней и даже смог вместе поработать. Однако этот опыт он вспоминает с ужасом. Однажды Примадонна подтолкнула Мигеля к принятию важного решения — участию в «Фабрике звезд», которая прославила его. «Я пришел на кастинг, увидел Аллу Пугачеву и спросил: «Надо или не надо?», она ответила: «А чего это не надо?!». Мы к тому моменту были с ней уже знакомы. Алла Борисовна дала мне ценное ощущение защищенности», — рассказал звездный хореограф. Но во время сотрудничества он сильно разочаровался в кумире миллионов. «Во время нашей последней работы я охренел от ее поведения и это стерло все. Не могу и не хочу об этом говорить. Да, она позвала меня работать на свой проект «Рождественские встречи». Она вела себя ужасно по отношению к коллективу, после этого я исключил эту букву из алфавита. Не хочу конкретизировать!» — воскликнул танцор в беседе с Юлией Меньшовой.«Раньше артисты относились к хореографам как к обслуживающему персоналу. Звезды шоу-бизнеса считают себя точкой отсчета, а есть огромная команда людей, которая их делает теми, кто они есть. Режиссерам, хореографам они диктуют: «Я себя вижу так…», поэтому многие проекты разваливаются. Есть отношение как к обслуживающему персоналу, особенно к хореографам. Вот Ольга Бузова — абсолютно послушный поп-артист, я восхищаюсь ее трудолюбием. Вот с ней, с Zivert, с Манижей я бы хотел поработать», — добавил он. Недоволен артист и работой с Лолитой Милявской. «Я в Киеве поставил Лолите номер, она приехала уже с претензией что хочет в новой обработке спеть «Владимирский централ». Я предложил сделать новый визуал к этому, попросил ее сесть в зал и посмотреть на дополнение номера», — отметил Мигель Prozvezd. Увы, его идея не нашла отклик в душе певицы. «Она тут же отрезала: «Отстаньте от меня, я ничего не буду делать. Уберите этих людей со сцены, все эти декорации, свет. Я сяду вот тут и душевно спою». Ну хорошо, всем спасибо за месяц работы над номером, артист хочет петь один, всем до свидания. У артиста своя концепция, нас решили просто не предупреждать об этом. Отсутствие уважения — это большая проблема. Один раз побывав на площадке в Лос-Анджелесе я увидел, что люди отрабатывают там каждый цент, вложенный в них», — заключил хореограф.