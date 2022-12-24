. Минздрав Иркутской области наградил медиков, спасших жизнь усть-илимскому военкому

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов наградил 29 медицинских работников, спасших жизнь пострадавшего в результате стрельбы военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В лечении и эвакуации пациента участвовали медицинские работники Усть-Илимской городской больницы, Иркутского областного центра медицины катастроф, Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы. 16 человек получили почетные грамоты губернатора Иркутской области, 11 — благодарности главы региона, двум медицинским работникам вручили почетные грамоты министерства здравоохранения Приангарья.

26 сентября 2022 года в Александр Елисеев несколько раз выстрелил мужчина в здании местного военкомата. С тяжелейшими травмами военкома доставили в Усть-Илимскую городскую больницу, где в течение суток ему экстренно оказывали необходимую медицинскую помощь.

На помощь усть-илимским коллегам незамедлительно вылетела комплексная бригада областного центра медицины катастроф. Мужчину эвакуировали для дальнейшего лечения в Иркутскую областную клиническую больницу.

Более полутора месяца хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы проводили комплексное лечение пострадавшего. Александра Елисеева выписали из медучреждения в середине ноября. Полный список награжденных медиков опубликован по ссылке.