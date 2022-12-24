. Муж Виктории Лопыревой завел себе любовницу
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Муж Виктории Лопыревой завел себе любовницу

Муж Виктории Лопыревой завел себе любовницу
Ходят слухи, что супруг модели Виктории Лопыревой ходит налево. Виктория Лопырева последний месяц была очень занята просмотром матчей Чемпионата мира по футболу, чем, похоже, воспользовался её муж Игорь Булатов. В светских кругах появились слухи о том, что он завел интрижку на стороне. Как известно, супруги живут в разных странах и видятся довольно редко. Фанаты Лопыревой ещё давно начали подозревать, что такой образ жизни рано или поздно приведет к проблемам в семейной жизни пары. Тем более, что прошлый брак Булатова как раз закончился разводом из-за измены.
Источники сообщают, что мужа Виктории стали часто видеть в районе Патриарших прудов, где находится офис его предполагаемой любовницы. В Сети называют конкретное имя разлучницы, но пока убедительных подтверждений романа нет, торопиться с разоблачением не стоит. Говорят, что она ранее не была замечена в подобных скандальных ситуациях. «Не понятно, зачем ей такая грязь... Поэтому, видимо, и скрывает она это очень. Но у парня хороший вкус: выбирает успешных и красивых»,— пишет источник Telegram-канала «Героиня Татлера». Стоит отметить, что Лопыреву до этого уже пытались «развести» с мужем, но модель предпочитала игнорировать провокационные слухи. Она не сдержалась и прокомментировала сплетни лишь раз, когда измену приписывали ей самой. В сентябре этого года Викторию обвиняли в попытке разрушить брак её лучшей подруги — певицы Нюши.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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