. На дочку Александра Малинина набросились ненавистники

Дочка певца Александра Малинина, Устинья возмутила фанатов. Дочь Александра Малинина рассказала, как борется с хейтерами. Исполнительница Устинья Малинина столкнулась с хейтом из-за места нахождения. Артистка давно учится и живет в Лондоне. Из-за последних мировых событий на Малинину посыпались обвинения в предательстве Родины. Фолловеры осуждают то, что Устинья выбирает жизнь в Великобритании и не желает возвращаться в Россию:«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?». «Негатив – это провокация. Убирайте все источники негатива. Найдите откуда идет плохая энергия и абстрагируйтесь от нее», – заключила Малинина в своем микроблоге. Малинина посоветовала выполнять дыхательные практики, а также заниматься спортом и больше проводить время в гармонии с природой. Такими способами знаменитость избавляется от разрушительных мыслей.