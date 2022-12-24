. На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
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На дочку Александра Малинина набросились ненавистники

На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
Дочка певца Александра Малинина, Устинья возмутила фанатов.   Дочь Александра Малинина рассказала, как борется с хейтерами. Исполнительница Устинья Малинина столкнулась с хейтом из-за места нахождения. Артистка давно учится и живет в Лондоне. Из-за последних мировых событий на Малинину посыпались обвинения в предательстве Родины. Фолловеры осуждают то, что Устинья выбирает жизнь в Великобритании и не желает возвращаться в Россию:
«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?». «Негатив – это провокация. Убирайте все источники негатива. Найдите откуда идет плохая энергия и абстрагируйтесь от нее», – заключила Малинина в своем микроблоге. Малинина посоветовала выполнять дыхательные практики, а также заниматься спортом и больше проводить время в гармонии с природой. Такими способами знаменитость избавляется от разрушительных мыслей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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