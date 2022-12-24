. На могиле целительницы Джуны происходит мистика - сторожа обходят могилу стороной

Известная экстрасенс умерла еще в 2015 году. Смерть была обычной, без какой либо мистики. Хотя сама Джуна чувствовала приближение смерти.





По сей день не очень много разглашается про саму личность Джуны Давиташвили. Ее близкие говорят, что оставаться максимально закрытой личностью было в ее же интересах. Немного мистики и загадочности были ей лишь на руку.





Кто-то к ее целительным способностям относился скептически, а кто-то на личном опыте ощутил ее силу. Причем, она не только занималась исцелением, а также делала астрологические прогнозы и предсказывала будущее. В самом разгаре своей известности Джуна основала свою академию альтернативных наук и выпустила тематическую книгу.

Многие, кто был с ней знаком, считают, что именно смерть ее единственного сына внесла определенные изменения в ее жизнь. Сын погиб при странных обстоятельствах. А уже через несколько месяцев после его смерти, Джуна пришла на его могилу - она на самом деле хотела ее раскопать и каким-то образом клонировать. Тогда это дело смогли замять.





Через 14 лет после смерти сына, и сама Джуна ушла в мир иной. Ее похоронили рядом с ее сыном. И с тех пор на кладбище то и дело творится разная паранормальщина. Местные работники заявляют, что иногда возле могилы появляется женский силуэт. А на утро на могиле можно найти куски красной ткани. Красный цвет был любимым цветом целительницы.