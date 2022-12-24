. На мужа Ксении Бородиной набросились фанаты

Муж ведущей Ксении Бородиной впервые вспомнил о ребенке. Курбан Омаров столкнулся с резкой критикой в Сети. Дело в том, что накануне у его дочки Теоны от брака с Ксенией Бородиной был день рождения. Ведущая сделала всё, чтобы именинница в свой личный праздник чувствовала себя самой особенной девочкой на свете. Омаров же приложил гораздо меньше усилий, чтобы сделать ребенка счастливым. Бывший муж Бородиной в этом году почему-то решил отказаться от публичного поздравления дочки. Пока Теона разбирала гору подарков от своей мамы, её отец никак даже не комментировал праздник. Можно было бы предположить, что Курбан был чем-то сильно занят в этот день, однако на запись совместных видео с любовницей у него время нашлось. Только на следующий день Омаров опубликовал снимок с сыном от первого брака и дочкой Теоной. Самое странное, что в описании кадра бизнесмен снова не упомянул важное событие в жизни ребенка. Остаётся надеяться, что он поздравил дочку хотя бы при личной встрече.«А написать два слова рука дрогнула?», «Наконец вспомнил о дочери», «Фото для галочки, чтобы все отстали», «У меня отныне к этому персонажу уважение пропало», «Для настоящего мужчины нет обстоятельств, есть только оправдания», — ругают Омарова подписчики. Напомним, что Бородина спустила на подарки для дочки целое состояние. На одни только серьги из розового золота с бриллиантами было потрачено 700 тысяч рублей. Ведущая уточняет, что так балует своих детей только по праздникам. В остальное время она воспитывает Теону и её старшую сестру Марусю в строгости.