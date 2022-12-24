. Надежда Бабкина получила орден за критику Аллы Пугачевой

Певица и ведущая Надежда Бабкина получила награду. Известная певица-народница и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. Указ подписан президентом Владимиром Путиным 22 декабря текущего года. В документе поясняется, что народная артистка получила награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность».У 72-летней исполнительницы уже есть III степень ордена, полученная в 2016 году, и IV степень от 2010 года. Кроме того, Надежда Георгиевна имеет и другие высокие награды: ордена Почета (1999), Дружбы (2005), Святого Станислава (2006) и Франциска Скорины (2006). Бабкина также носит звание народной артистки РСФСР, Чечни, Ингушетии и Карелии. Она является активным членом партии «Единая Россия». Ранее Бакина раскритиковала сбежавшую из страны Аллу Пугачеву. «Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — недоумевала и возмущалась коллега Примадонны.