. Напоминаем: последние выходные для этих 9 игр из Game Pass
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Напоминаем: последние выходные для этих 9 игр из Game Pass

Напоминаем: последние выходные для этих 9 игр из Game Pass


Подписка Game Pass в конце декабря, 31 числа, лишится очередной порции игр, при этом среди них целый ряд весьма интересных проектов. Остаются последние полноценные выходные, чтобы пройти или попробовать игры, которые 31 декабря удалят из подписки Game Pass — вот список этих проектов:



Iron Harvest (PC)



Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)



Tropico 6 (Xbox, PC)



SCARLET NEXUS (Xbox, PC)



Secret Neighbor (Xbox, PC)



Outer Wilds (Xbox, PC)



Gorogoa (Xbox, PC)



The Pedestrian (Xbox, PC)



Embr (Xbox, PC)

Напомним, ранее мы уже советовали пройти 2 игры из этого списка, и это вполне реально сделать за оставшееся до их удаления время.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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