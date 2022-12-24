. Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"

В Манеже прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых — 2022".

Церемония награждения началась с приветственной речи первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

«Мы собрались для того, чтобы сказать "спасибо" людям, которые вкладывают все свои силы, частичку своей души, энергию в то, чтобы помогать каждому молодому человеку в нашей стране быстрее найти и реализовать свои таланты. Об этом не раз говорил наш президент Владимир Путин. У нас в стране каждый человек талантлив, а вот сделать так, чтобы каждый ребёнок, молодой, а порой и взрослый человек смог найти и реализовать свой талант, — большая и кропотливая работа», - сказал Кириенко.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева также поблагодарила ребят за энергию и грандиозные поступки.

"Вы нас вдохновляете и даёте нам веру в то, что всё, что мы делаем, всегда не зря!", - сказала Разуваева.

В номинация премии "Время героев" победителем стала 16-летняя Влада Луговская из Херсонской области — военный корреспондент, журналистка ТРК "Таврия". В номинации "Время молодых" победил директор международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" Валентин Работенко. "Другом молодых" стал каждый из 5 лауреатов премии: государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"; "Аэрофлот", компания "Суперджоб"; компания "VK"; компания "Российские железные дороги".