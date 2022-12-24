. Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни

Режиссер и актер Никита Михалков признался, как познакомился со своей женой. Найти красавицу режиссеру помог его друг Сергей Соловьев. Российский режиссер и актер Никита Михалков рассказал, что смог найти свою будущую жену Татьяну Соловьеву благодаря своей отличной памяти. Настойчивый артист сумел восстановить путь, чтобы вспомнить, где живет красавица. Знакомство молодых людей состоялось в 70-х годах. Первый раз пара встретилась в Доме кино. «Там я увидел Татьяну, которая показалась мне совершенно не похожей на обычных, в нашем сознании, представителей мира моды. Высокая, застенчивая, совершенно не из этой тусовки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я такой, что меня очень подкупило», - рассказал режиссер.Тогда общение Михалкова с моделью продлилось недолго, так как актеру пришлось отправиться служить в армию. На это время их связь прекратилась, пишет РЕН ТВ. Однако сдаваться влюбленный режиссер не хотел и все же нашел свою возлюбленную. Сделать это удалось с помощью воссоздания пути, по которому артист шел, когда однажды провожал Татьяну Соловьеву до дома. К тому же в этом ему помогал друг Сергей Соловьев. «Я помню, что мы зашли в подъезд на первый этаж и нажали на кнопку звонка. И дверь открыла Таня. Кто верит в случайности - не верит в Бога», - уверен Михалков. После этого, режиссер впервые сводил свою девушку в ресторан и их отношения начали развиваться с бешеной скоростью.