Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы
Прошедшая неделя, с 17 по 24 декабря стала одной из наиболее скучных для подписки Game Pass в 2022 году. Повсеместно уже начали готовиться к новогодним праздникам, и количество игровых релизов сократилось до минимума, как и количество новостей об играх. А вместе с тем, команда Xbox приняла решение оставить вторую половину декабря без новых игр для Game Pass. О небольшом количестве новостей, которые развернулись вокруг подписки за неделю, в нашей сводке.
Новые игры в Game Pass за неделю
На этой неделе, с 17 по 24 декабря, только одна новая игра была добавлена в Game Pass. И то, она является новой только для Xbox One — это проект NARAKA: BLADEPOINT, который ранее уже вышел в подписке на Xbox Series X | S и PC. Теперь играть в китайский многопользовательский проект можно и на Xbox One.
Watch this video on YouTube
Также на этой неделе официально было подтверждено, что во второй половине декабря ждать новых игр в Game Pass не стоит.
Удаляют из Game Pass
Тогда как новые игры не планируется выпускать в Game Pass на следующей неделе, удалять проекты в конце этого месяца все равно будут. При этом, из Game Pass уберут несколько действительно неплохих игр. Так выглядит список проектов, которые удалят из Game Pass в конце декабря 2022 года:
Iron Harvest (PC)
Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)
Tropico 6 (Xbox, PC)
SCARLET NEXUS (Xbox, PC)
Secret Neighbor (Xbox, PC)
Outer Wilds (Xbox, PC)
Gorogoa (Xbox, PC)
The Pedestrian (Xbox, PC)
Embr (Xbox, PC)
Анонс новых игр для Game Pass
Только об одной игре, которая выйдет в Game Pass в день релиза в будущем году, стало известно на этой неделе. Это проект Born of Bread — игра в жанре «около JRPG», которая выходит летом 2023 года. Заявлено, что сразу после релиза она будет в Game Pass, а ниже можно посмотреть ее трейлер.
Watch this video on YouTube
На этой неделе также разработчики из WayForward (авторы River City Girls) сообщили, что хотели бы добавить свои новые игры в Game Pass. Подобное желание выражают и авторы хита High On Life.
Интересные новости и материалы по Game Pass за неделю
Список наиболее ожидаемых игр для Game Pass на 2023 год
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление
Игры из Game Pass получают 7-кратные продажи, в сравнении с играми не из подписки
ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из них доступна в Game Pass
Официально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 году
BMW M3 2006 Legends Edition бесплатно в Need for Speed Unbound по Game Pass Ultimate
ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass
Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin
Из-за проблем с Game Pass команда Xbox дарит бесплатно 2 игры The Walking Dead