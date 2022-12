. Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы

Прошедшая неделя, с 17 по 24 декабря стала одной из наиболее скучных для подписки Game Pass в 2022 году. Повсеместно уже начали готовиться к новогодним праздникам, и количество игровых релизов сократилось до минимума, как и количество новостей об играх. А вместе с тем, команда Xbox приняла решение оставить вторую половину декабря без новых игр для Game Pass. О небольшом количестве новостей, которые развернулись вокруг подписки за неделю, в нашей сводке.

Новые игры в Game Pass за неделю

На этой неделе, с 17 по 24 декабря, только одна новая игра была добавлена в Game Pass. И то, она является новой только для Xbox One — это проект NARAKA: BLADEPOINT, который ранее уже вышел в подписке на Xbox Series X | S и PC. Теперь играть в китайский многопользовательский проект можно и на Xbox One.

Watch this video on YouTube

Также на этой неделе официально было подтверждено, что во второй половине декабря ждать новых игр в Game Pass не стоит.

Удаляют из Game Pass

Тогда как новые игры не планируется выпускать в Game Pass на следующей неделе, удалять проекты в конце этого месяца все равно будут. При этом, из Game Pass уберут несколько действительно неплохих игр. Так выглядит список проектов, которые удалят из Game Pass в конце декабря 2022 года:

Анонс новых игр для Game Pass

Iron Harvest (PC)Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)Tropico 6 (Xbox, PC)SCARLET NEXUS (Xbox, PC)Secret Neighbor (Xbox, PC)Outer Wilds (Xbox, PC)Gorogoa (Xbox, PC)The Pedestrian (Xbox, PC)Embr (Xbox, PC)

Только об одной игре, которая выйдет в Game Pass в день релиза в будущем году, стало известно на этой неделе. Это проект Born of Bread — игра в жанре «около JRPG», которая выходит летом 2023 года. Заявлено, что сразу после релиза она будет в Game Pass, а ниже можно посмотреть ее трейлер.

Watch this video on YouTube

На этой неделе также разработчики из WayForward (авторы River City Girls) сообщили, что хотели бы добавить свои новые игры в Game Pass. Подобное желание выражают и авторы хита High On Life.

Интересные новости и материалы по Game Pass за неделю

Список наиболее ожидаемых игр для Game Pass на 2023 годTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновлениеИгры из Game Pass получают 7-кратные продажи, в сравнении с играми не из подпискиТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из них доступна в Game PassОфициально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 годуBMW M3 2006 Legends Edition бесплатно в Need for Speed ​​Unbound по Game Pass UltimateТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game PassФил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру TinykinИз-за проблем с Game Pass команда Xbox дарит бесплатно 2 игры The Walking Dead