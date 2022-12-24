. Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы
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Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы

Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы


Прошедшая неделя, с 17 по 24 декабря стала одной из наиболее скучных для подписки Game Pass в 2022 году. Повсеместно уже начали готовиться к новогодним праздникам, и количество игровых релизов сократилось до минимума, как и количество новостей об играх. А вместе с тем, команда Xbox приняла решение оставить вторую половину декабря без новых игр для Game Pass. О небольшом количестве новостей, которые развернулись вокруг подписки за неделю, в нашей сводке.

Новые игры в Game Pass за неделю

На этой неделе, с 17 по 24 декабря, только одна новая игра была добавлена в Game Pass. И то, она является новой только для Xbox One — это проект NARAKA: BLADEPOINT, который ранее уже вышел в подписке на Xbox Series X | S и PC. Теперь играть в китайский многопользовательский проект можно и на Xbox One.


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Также на этой неделе официально было подтверждено, что во второй половине декабря ждать новых игр в Game Pass не стоит.

Удаляют из Game Pass

Тогда как новые игры не планируется выпускать в Game Pass на следующей неделе, удалять проекты в конце этого месяца все равно будут. При этом, из Game Pass уберут несколько действительно неплохих игр. Так выглядит список проектов, которые удалят из Game Pass в конце декабря 2022 года:



Iron Harvest (PC)



Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)



Tropico 6 (Xbox, PC)



SCARLET NEXUS (Xbox, PC)



Secret Neighbor (Xbox, PC)



Outer Wilds (Xbox, PC)



Gorogoa (Xbox, PC)



The Pedestrian (Xbox, PC)



Embr (Xbox, PC)

Анонс новых игр для Game Pass

Только об одной игре, которая выйдет в Game Pass в день релиза в будущем году, стало известно на этой неделе. Это проект Born of Bread — игра в жанре «около JRPG», которая выходит летом 2023 года. Заявлено, что сразу после релиза она будет в Game Pass, а ниже можно посмотреть ее трейлер.


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На этой неделе также разработчики из WayForward (авторы River City Girls) сообщили, что хотели бы добавить свои новые игры в Game Pass. Подобное желание выражают и авторы хита High On Life.

Интересные новости и материалы по Game Pass за неделю



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# Технологии
По материалам: newxboxone

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