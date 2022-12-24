. О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели

В начале декабря издательство АСТ выпустило остросюжетную бизнес-книгу Антонины Лобачевой «Новый русский бизнес: как заработать, приумножить и остаться человеком». В первые же дни книга наделала много шума в сфере услуг благодаря весьма откровенным историям автора, с которыми в разных масштабах сталкивается каждый предприниматель.

Автор (она же главная героиня своей книги) руководит одним их самых популярных в Москве агентств детских праздников «Lobacheva Project», управляя командой молодых сотрудников от 18-ти до 35-ти лет – это менеджеры по продажам, логисты, кладовщики, аниматоры, креативщики, дизайнеры, монтажники, пиарщики и т.д.

Антонина была уверена – за годы работы ей удалось построить фактически семейную компанию, где все стоят горой друг за друга. Но в моменте, когда руководство приступает к введению СРМ системы для полного контроля и сохранения данных, картинка «счастливой семьи» рушится на глазах, как карточный домик.

В своей книге Лобачева рассказывает о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться внутри бизнеса в сфере услуг и их решениями. Спойлер - некоторые из них вызывают оторопь и желание немедленно проверить свои операционные процессы в работе. При этом, книга написана с искрометным юмором и читается на одном дыхании.

Хорошо ли вы знаете своих коллег? А что, если самый преданный сотрудник, которого вы годами ставили в пример другим, обворовывает вас каждый день? А что, если вы узнаете, что целая команда строит свой тайный бизнес внутри вашего? И главное… как далеко готовы зайти люди ради легких денег?

Несмотря на то, что это бизнес книга, она состоит из реальных историй, герои которых – обычные люди, которых мы ежедневно встречаем в офисе или на удалёнке.

Сегодня агентству «Lobacheva Project» 12 лет. Компания проводит ежемесячно более 500 детских праздников в Москве – в том числе, для детей Наталья Подольской и Владимира Преснякова, Кети Топурии, Гоар Аветисян, Ханны и Пашу и других знаменитостей.

Книга «Новый русский бизнес»

Антонины Лобачевой доступна во всех книжных магазинах России как офлайн, так и онлайн, а так же на маркетплейсах «Wildberries» и «Ozon»:

https://ast.ru/book/novyy-russkiy-biznes-kak-zarabotat-priumnozhit-i-ostatsya-chelovekom-863885/



