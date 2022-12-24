. Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой

Ведущая и певица Ольга Бузова уже много лет соблазняет мужчин. Актриса Эвелина Бледанс уверена, что все мечтают жениться на певице. Исполнительницу Ольгу Бузову назвали одной из самых завидных невест в России. Такое заявление сделала артистка Эвелина Бледанс. Хотя и саму знаменитость с огненными волосами мечтают увидеть в роли жены многие мужчины страны. После развода с бизнесменом Александром Семиным Эвелина Бледанс больше не вышла замуж. Сама актриса просит не вносить ее кандидатуру в список завидных невест шоу-бизнеса.«Она богатая, обеспеченная. У нее новая квартира, новые песни. Конечно, всем хочется Ольгу Бузову. К тому же она молодая. У нее нет детей, чтобы надо было воспитывать их. Я считаю, что Оля — идеальная невеста. Спортивная, трудоспособная, очень ответственная девушка», — заявила Эвелина Бледанс в беседе с mk.ru. Эвелина Бледанс призналась, что не собирается в ЗАГС. У нее есть ухажер, и гражданского брака ей достаточно: «Конечно, у меня есть мужчина: он со мной, греет мое сердце. Мой прекрасный принц, который позволяет мне ходить без макияжа и ощущать себя лучшей даже без крутых кистей визажистов».