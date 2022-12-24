. Оставить печали в уходящем году: 5 способов отпустить прошлое накануне Нового года 2023
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Оставить печали в уходящем году: 5 способов отпустить прошлое накануне Нового года 2023

Оставить печали в уходящем году: 5 способов отпустить прошлое накануне Нового года 2023

Перед началом нового года у людей возникает сильное желание изменить свою жизнь. К сожалению, изменить будущее, не отпустив прошлое, практически невозможно. Именно поэтому начинать необходимо с борьбы с печалями и плохими воспоминаниями.


Согласно Восточному гороскопу на 2023 год, период правления Черного Кролика будет далеко не самым простым. Это значит, что чем быстрее вы избавитесь от скверных мыслей и негатив, тем больше у вас будет шансов на успех в любой из сфер жизни.

Перестаньте бороться с болью

Если внимательно подойти к этому процессу, то станет ясно, что чем больше мы боремся с болью, отчаянием и дурными воспоминаниями, тем сильнее они влияют на наше здоровье и ментальное благополучие.

Перестаньте пытаться изменить ситуацию — примите ее. Это поможет вам наконец-таки стать свободными. Не пытайтесь впечатлить босса переработками, а постарайтесь вместо этого начать искать другую работу. Не пытайтесь исправить свои плохие поступки в любви, а попросите прощения. Если вторая половинка не прощает вас, значит нужно расстаться. Хватит биться в закрытую дверь. Ни к чему хорошему это вас точно не приведет.

Найдите в прошлом нечто приятное


Перекройте свои дурные воспоминания хорошими и позитивными. Бывает так, что это помогает избавиться от негатива, причем довольно быстро и эффективно. Очень хорошо действует этот способ, когда вы пытаетесь найти нечто позитивное в том, что произошло. Например, вы жалеете о расставании, но попробуйте подумать о том, к чему это привело вас в настоящем времени: например, у вас появилось больше времени для себя, для работы, для творчества.

Сосредоточьтесь на желаниях

У каждого человека есть мечты и желания. Перед началом Нового года очень важно сосредоточиться на мыслях о том, что вы желаете получить больше всего на свете. Это даст вам больше мотивации. Начало Нового года — это всегда время осознания чего-то хорошего и позитивного. Людям свойственно думать о том, что с 1 января все изменится. Важно помнить о том, что всё действительно может поменяться к лучшему, если начать действовать еще в конце 2022 года.

«Проглотите» свою гордость

Если вы хотите избавиться от негатива и проблем в конце 2022 года, придется попросить прощения, пойти навстречу другим людям, признать свою вину. Только так можно будет обрести спокойствие и позитив. Не ждите первого шага от другого человека. Если вам есть о чем поговорить и есть за что попросить прощения, действуйте. Ваша гордость не стоит хорошего настроения в новогодние праздники. Это поможет вам оставить печаль в уходящем году.

Составьте список того, что вы бы хотели изменить


Печаль, негатив и расстройства приходят в нашу жизнь тогда, когда мы не знаем, чего хотим. Если вам очень хочется оставить всё это в прошлом и встретить 2023 год в хорошем настроении, то можно просто составить список того, что вам бы хотелось поменять сильнее всего. Это даст вам определенную мотивацию.

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По материалам: dailyhoro.ru

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