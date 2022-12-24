. Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров проекта «Места силы России»
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Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров проекта «Места силы России»

Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров проекта «Места силы России»

Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров по итогам финального этапа открытого общероссийского голосования в рамках проекта «Места силы России». Байкальский остров занял второе место, набрав 1020 голосов. На первом месте Коломна в Московской области, на третьем – озеро Светлояр в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ольхон – самый большой из островов Байкала, где удивительным образом сочетаются самые красивые ландшафты: степные просторы, светлые сосновые леса с реликтовыми соснами, песчаные пляжи, горные вершины. По официальным данным, население Ольхона не превышает 1 500 человек. Однако ежегодно остров посещают порядка 220 тысяч туристов и экскурсантов, что составляет около 15% от общего количества туристских прибытий в Иркутскую область.

Голосование проходило на сайте. Уникальный проект «Места силы России» проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Целью проекта, который проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, является разработка и внедрение мероприятий, направленных на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.

Актуальность инициативы также подтверждается тем фактом, что 2022 год, согласно указу президента РФ Владимира Путина, признан Годом культурного наследия народов России. Сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и культурной самобытности народов России – вот те задачи, которые ставят перед собой организаторы проекта – Межрегиональная общественная организация поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата».

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По материалам: irk

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