. Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку
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Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку

Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку

Мэр Куйтунского района Алексей Мари, подозреваемый в контрабанде леса на 144 миллиона рублей, ушел в отставку по собственному желанию. Решение было принято на заседании думы района 23 декабря.

Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра района Алексей Непомнящий. Дату досрочных выборов назначат на заседании думы в январе 2023 года.

В сентябре 2022 года Алексея Мари задержали, ему и двоим его сообщникам предъявили обвинение в контрабанде леса. Предположительно, в период с 2017 по 2019 годы участники ОПГ приобретали в Куйтунском районе незаконно заготовленную древесину и продавали стратегически важный ресурс в Китай. Через границу РФ незаконно переместили более 24 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород. Стоимость проданного леса — более 144 миллионов рублей.

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По материалам: irk

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Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку
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