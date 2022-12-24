. Православный мир 25 декабря 2022 года отмечает два церковных праздника

Церковные праздники, отмечаемые 25 декабря 2022 года, для истинных христиан очень важны. В этот день православная церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунтского.

Церковный праздник 25 декабря в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

Святой появился на свет на острове Кипр. Информации о жизни Спиридона осталось не так много. Известно, что он работал пастухом. У святого была супруга и дети. Однако заработанные деньги он тратил не на себя и семью. Спиридон старался максимум финансов отдать людям, которые в этом нуждаются. Господь видел, что святой это делает от чистого сердца, поэтому наградил его даром исцеления.





Спиридон стал творить настоящие чудеса. Он исцелял больных, изгонял темных духов. Когда у святого умерла супруга, он полностью окунулся в христианскую жизнь. Спиридона назначили епископом. Однако должность никак не помешала ему и дальше продолжать творить добро. У святого была активная позиция. Он заботился обо всех людях.

Однажды святому пришлось вступить в состязание с известным философом, который поддерживал ересь. Спиридон словами смог настолько зацепить ученого, что тот принял христианскую веру.

Заботился святой и о своей пастве. Его молитвы помогали бороться с засухами и дождливой погодой. Многие люди получали исцеления. Был случай, когда женщина пришла к Спиридону с мертвым ребенком. Она просила отпеть его. Однако святой молитвой смог воскресить младенца. Радости матери не было конца. Таких чудес в жизни епископа было достаточно много. Он никогда не уставал помогать людям.

Спиридон прожил долгую и очень насыщенную жизнь. За это время он смог помочь многим людям. Умер святой сразу же, как помолился. За свою деятельность и доброе сердце его причислили к лику святых.

Праздник в память преподобного Ферапонта Монзенского, Галичского 25 декабря

Данных о рождении святого не осталось. Известно, что служение он начал в Москве. Однако со временем перебрался в город Кострому. Там в монастыре святой и принял монашеский постриг, где и прожил больше 10 лет. Уже в те времена Ферапонт имел дар чудотворения.





Во сне святой явился 2 инокам из другого монастыря. Он велел им построить обитель на берегу реки. Дабы избежать славы, Ферапонт на некоторое время удалился подальше. Начал жить отшельником. Когда обитель была построена, произошло чудо. К мужчине, у которого очень сильно болели дети, явился один из основателей. Он сказал, что чада могут получить исцеление в монастыре. Отец не стал долго ждать, и сразу же отправился в указанное место. Произошло чудо, дети полностью выздоровели.

Вскоре в обитель пришел и сам Ферапонт. Там на протяжении нескольких лет он жил в полном смирении и аскетических подвигах. Этот монастырь был святому очень дорог. Он старался максимально помочь его развитию.

О дате своей кончины святой знал заранее. Он попрощался со всеми братьями и спокойно умер.

Основные приметы 25 декабря





Интересные традиции и поверья 25 декабря, в день церковных праздников

Вскоре начнется сильный снегопад, если скот старается побыстрее отправиться в стойло. Такая же погода, как в этот день, будет и 14 января. Стоит готовиться к сильной метели, если ветки можжевельника легко сгибаются. Весна придет достаточно рано, если в этот день солнце так и не показалось. На Новый год стоит ожидать мороза, если в этот день ярко светит солнце. Люди могут надеяться на хороший урожай, если ветер меняет свое направление на протяжении дня несколько раз. Морозы будут очень сильными, если воробьи начали собирать пух и утеплять им свои гнезда. Все люди, которые в этот день появились на свет, любят все узнавать. Даже в возрасте они не перестают быть любопытными. Лучшей защитой от сглаза для них станет камень, который называется «александрит».

В этот день наши предки не делали никакой важной работы. Они собирались всей семьей и начинали строить планы на будущий год. Особенно их интересовал урожай. Ведь хороший сбор помогал людям безбедно прожить всю зиму и весну. В голодные времена многим христианам приходилось достаточно туго. Ведь нужно было не только накормить семью, но и животных.





Некоторые хозяева даже проводили обряд. Для этого они срывали веточки с вишни. После ставили в воду. Если до 7 декабря ветка выбрасывала цветы, то можно было надеяться на богатый урожай.

Существовали и другие традиции. Например, некоторые хозяева старались кормить кур гречихой, но только из правого рукава. Считалось, что это поможет курам побольше нести яиц. Садоводы же, в свою очередь, убирали с деревьев снег. Люди верили, что тогда деревья начнут быстрее расти и обильно плодоносить.

Хозяева старались защитить дом от нечистой силы. Для этого женщины над дверями вешали серп. Мужчины на ночь клали на пороге топор. Однако он должен был лежать острием вверх. Это считалось самой сильнейшей защитой.